Zeci de oameni evacuați de urgență în Vâlcea. S-a spart o țeavă de gaze subterană în timpul unor lucrări la canalizare

Zeci de oameni evacuați de urgență în Vâlcea. S-a spart o țeavă de gaze FOTO ISU Vâlcea

Mai multe locuințe din stațiunea Băile Olănești au fost evacuate de urgentă, joi după-amiază, 23 octombrie, după ce o țeavă de gaze subterană de pe strada Cheia s-a spart în urma unor intervenții la rețeaua de canalizare, informează reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgentă (ISU) Vâlcea.

Potrivit sursei citate, în localitatea a fost transmis și un mesaj Ro-Alert, pentru avertizarea populației, iar accesul în zonă este blocat.

'La fata locului, s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială cu apă și spumă pentru intervenție rapidă, un echipaj CBRN, un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Râmnicu Vâlcea. Pentru protecția cetățenilor și pentru ca intervenția să se desfășoare în condiții de siguranță, a fost balizată zona pe o rază de 800 metri și au fost evacuate 35 de persoane de la locuințele din apropiere', au transmis reprezentanții ISU Vâlcea.

De asemenea, la fața locului sunt echipele de la Distrigaz, care au oprit alimentarea cu gaze pe strada Cheia și lucrează la remedierea avariei.

