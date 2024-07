Valea Oltului închisă arată ”ca în filmele cu sfârșitul lumii”. Reportaj în a doua zi de restricții VIDEO

Benzinării complet goale, asfalt încins în care se reflectă lumina, iar dacă deschideai geamul puteai auzi chiar păsărelele în locul motoarelor turate. Așa arăta Valea Oltului, cu câteva minute înainte de deschiderea circulației, la ora 20:00.

Odată ce ai intrat pe Valea Oltului propriu-zisă lucrurile încep să semene cu film despre sfârșitul lumii. Kilometri după kilometri în care nu vezi nicio mașină pe stradă. Arareori mai ieșea cineva de pe un drum lăturalnic, de prin vreo localitate adiacentă și se îndrepta spre sud. Discrepanța între Valea Oltului pe care o știm cu toții și cea de luni era puțin tulburătoare, scriu jurnaliștii de la Turnul Sfatului, care au realizat un reportaj în zonă.

În Călimănești-Căciulata abia am văzut două mașini mergând de la supermarket spre parcarea hotelului. La Mănăstirea Cozia, unde în mod normal acostamentul devine parcare și sute de credincioși se înghesuie spre biserică… nu era aproape nimeni.

Câteva sute de metri mai sus, la benzinăria de pe baraj nu se afla nici măcar o persoană la pompă. Altădată aici era ca la piață, o vânzoleală continuă.

Cât am așteptat deschiderea am văzut că predomină mașinile cu numere de Europa. Dacă noi, românii, am aflat despre închidere, se pare că informația a ajuns mai greu la străini sau cei plecați din țară: Elveția, Franța, Marea Britanie, Germania – mai ales. Cu atitudinea românului plecat din țară și întors cu mașină cu la mâna a doua cu volan pe dreapta, unii se dădeau jos și mergeau apăsat să aibă ei o discuție personală cu polițistul. În trei secunde se întorceau înjurând de mamă și țară.

La limita între județele Sibiu și Vâlcea o mașină de poliție bloca circulația. Un polițist, amabil de altfel, s-a apropiat de mine: ”După cum bine știți, Valea Oltului este închisă pentru lucrări. Vă rog să vă întoarceți și să mergeți într-o parcare până la ora 20:00”. Ceea ce am și făcut. ”Nu staționăm pe carosabil”, a mai spus polițistul când mă îndepărtam.

Ce fac oamenii când sunt forțați să tragă pe dreaptă câteva ore? Profesioniștii dorm, ceilalți butonează telefonul până nu mai pot de plictiseală. Mi-au arătat doi șoferi că au urmărit pe Facebook postările CNAIR realizate cu vreo 7 kilometri mai în față, adică exact porțiunea unde se lucrează la defrișare și motivul pentru care stăteam niște necunoscuți de povești printr-o parcare.

Evident, oamenii erau foarte nemulțumiți. ”Eu n-am nimic cu turcii (antreprenorul general aș șantierului autostrăzii – lotul 2), ei au venit în România să facă bani. Normal că ei pot să ceară orice vor, chiar și închiderea Văii Oltului. Ce, e țara lor? Au ei de suferit? Dar cum să le aprobi așa ceva, tu ca șef a drumuri? Ăla e ministru al transporturilor? Păi noi suntem transporturile, uită-te aici, ajută-ne pe noi! Hai să vezi ce lucrează, că de asta mă enervez: Două roabe și un escavator! Cum e, mă, posibil, să închizi Valea Oltului și tu să ieși pe șantier cu o mână a mașini?!”, spune Alin P., unul dintre șoferii nemulțumiți.

”Acolo trebuia să fie furnicar de muncitori, să lucreze din toate părțile, oriunde în Europa așa ar fi fost”, continuă un altul arătându-mi cu degetul spre ecranul telefonului unde rula clipul video al CNAIR.

Cu câteva minute înainte de ora 20:00 deja au început să se audă motoarele pornind și multe mașini au scos botul din parcare. Răzleț, unii deja claxonau. La 20 fără 2 minute mașina de Poliție s-a dat la o parte.

Am avansat câteva sute de metri și ne-am blocat cu toții, din nou. În mod surprinzător, în zona închisă traficului se aflau destul de multe TIR-uri care încercau acum să se integreze în trafic și se urneau greu.

În dreptul șantierului am avut tentația să dau dreptate șoferilor care stăteau pe Facebook mai devreme. Doar în vreo două locuri se vedea niște glod pe prima bandă, iar sus, printre copaci, se ițea un utilaj galben. Văzut din stradă, șantierul pare unul destul de mic. În orice caz, nu ce te-ai aștepta când te gândești la o autostradă.

Circulația auto la intrarea pe Valea Oltului a fost oprită dinspre Sibiu în cursul zilei de luni dimineața, la câteva minute după ora 06:00. Timp de o lună, traficul auto pe DN7 va fi restricționat până la lăsarea serii în fiecare zi.

Circulația între Boița și Lazaret va fi redeschisă de la ora 20:00, urmând a fi din nou restricționată dimineața, de la 06:00. De dimineață (între 07:30 și 08:00) și după-amiaza (între 17:30 și 18:00), locuitorii și angajații din zona restricționată vor putea circula. Intervalele orare ar putea fi adaptate în funcție de cerințe, au anunțat autoritățile.

Până la finalul lunii iulie, vor fi tăiaţi aproximativ 20.000 de copaci pe o lungime de opt kilometri, între Boiţa şi Lazaret şi se va lucra la o înălţime de 60-70 de metri pe versanţi, în apropierea carosabilului, a explicat vineri, într-o conferinţă de presă, Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

"În perioada restricţiei de circulaţie, au fost stabilite intervalele orare 7:30 - 8:00 şi 16:30 -17:00, în care executantul lucrărilor va ridica temporar măsura de închidere a traficului, pentru a permite tranzitarea sectorului de drum de către riveranii care lucrează în localităţile din proximitatea acestuia. Trecerea autovehiculelor se va realiza sub supravegherea constructorului, astfel încât să fie eliminat riscul apariţiei oricărui eveniment care să pună în pericol integritatea participanţilor la trafic sau a personalului implicat în desfăşurarea lucrărilor", a anunţat luni, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, printr-un comunicat de presă.

