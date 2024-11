Imagini memorabile. Un nou ”fluviu” s-a abătut în regiunea Valenciei. Ce vor să facă oamenii VIDEO

Inundaţiile dramatice care au lovit sud-estul Spaniei în noaptea de marţi spre miercuri au făcut cel puţin 211 victime, potrivit ultimelor cifre publicate sâmbătă, 2 noiembrie, de premierul spaniol Pedro Sanchez.

Echipele de salvare desfăşurate în zonele afectate au "localizat şi numărat până în prezent 211 morţi", a declarat şeful guvernului, adăugând că operaţiunile continuă pentru găsirea celor dispăruţi.

Preşedintele regiunii Valencia, Carlos Mazon, a declarat vineri seara că nu există încă o cifră oficială a numărului de persoane dispărute, în timp ce locuitorii care nu au nicio veste despre cei dragi fac apeluri repetate de ajutor pe reţelele sociale.

"Ar fi imprudent să anunţăm o cifră", a confirmat ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, la televiziunea Antena 3. Cu toate acestea, "este probabil, având în vedere circumstanţele şi reacţiile experţilor (...) să existe mai multe decese", a adăugat el.

Pentru a face faţă situaţiei, alţi 500 de soldaţi vor fi desfăşuraţi sâmbătă în regiunea Valencia, ceea ce va ridica numărul total de soldaţi din zonă la 2.500. De asemenea, sunt mobilizate câteva mii de poliţişti, jandarmi şi pompieri.

Cu adevărat impresionant e însă numărul mare de voluntari care s-au oferit să dea o mână de ajutor. Conform informațiilor apărute pe rețelele sociale, este vorba despre un ”fluviu” de zeci de mii de oameni care s-au deplasat în zonele afectate, după cum se poate vedea mai jos.

