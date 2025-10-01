Valentin Ceaușescu a dat în judecată statul român: ”Nu poate fi amânat!”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 10:37
669 citiri
Valentin Ceaușescu FOTO FB Playtech

Valentin Ceaușescu, fiul dictatorului Nicolae Ceaușescu, se confruntă cu probleme medicale, după ce la începutul anului 2025 i-a recidivat o boală gravă cu care fusese diagnosticat în urmă cu 15 ani.

Pentru că nu are bani să urmeze tratamentul injectabil, Valentin Ceaușescu a dat statul român în judecată.

El s-a adresat Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) și Agenției Naționale a Medicamentului, însă nu a primit un răspuns favorabil.

„Domnul Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat. Numai o singură injecție costă puțin peste 7.500 lei și e foarte scump un asemenea tratament pentru posibilitățile lui materiale”, au transmis surse medicale pentru Mediafax.

C.N.A.S. a refuzat să suporte tratamentul pe motiv că acesta nu este decontat în cadrul sistemului de asigurări de sănătate.

Instanța a fixat un prim termen de judecată, iar până atunci a decis provizoriu ca Valentin Ceaușescu să primească totuși, cu titlu gratuit, tratamentul solicitat.

”Ar trebui ca statul român să aibă indulgență față de suferința lui Valentin, ca, de altfel, față de suferința oricărei alte persoane și să-i asigure dreptul constituțional la sănătate. E inuman ce se întâmplă acum cu legislația din România, care nu asigură sprijin celor bolnavi”, a subliniat un apropiat al lui Valentin Ceaușescu, conform sursei citate.

