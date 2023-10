Scandal la națională. Jucătorul neconvocat care iese la atac: ”A făcut mai multe greşeli în ultimul an decât am făcut eu în toată cariera”

În ziua în care naționala României joacă la Budapesta cu Belarus în preliminariile Euro 2024, un jucător neconvocat de Edi Iordănescu a lansat un atac dur la adresa selecționerului.

Legitimat în Polonia, la Pogon Szczecin, portarul Valentin Cojocaru se consideră nedreptățit de Edi Iordănescu în alegerea portarilor, atacându-l și pe titularul Horațiu Moldovan.

”De-a lungul timpului am fost rezervat în a vorbi despre convocări şi criteriile de selecţionare. Am considerat mereu că muncind şi concentrându-mă pe performanţă, reprezentanţii echipei naţionale mă vor vedea. Este trist că în continuare se fac selecţii din ligile inferioare şi după două-trei meciuri jucate la echipa de club.

Statistic vorbind, campionatul Belgiei este pe locul 8 in Europa, pe când campionatul României se clasează la 45 de locuri diferenţă. Asta mă face să cred că la mijloc sunt lucruri personale, nu profesionale. Dacă am deranjat pe cineva vreodată aş fi preferat să mi se spună, fiindcă în ultimii 8 ani, personal nu am avut niciun conflict cu nimeni”, a declarat Valentin Cojocaru pentru prosport.ro.

”Nu-mi stă în caracter să vorbesc despre alţi jucători, dar s-a ajuns prea departe. Pot spune fără lipsă de modestie că portarul echipei naţionale (n.r. - Horaţiu Moldovan) a făcut mai multe greşeli în ultimul an decât am făcut eu în toată cariera.

Mi se pare derutant că am fost selecţionat la echipa naţională când jucam la Viitorul, iar după ce am jucat la două echipe mai bune din campionate mai puternice nu am mai fost selecţionat”, a mai spus portarul de la Pogon.

Valentin Cojocaru a mai evoluat de-a lungul timpului la FCSB, Crotone, Frosinone, Apollon Limassol, Dnipro, Feyenoord și OH Leuven.

