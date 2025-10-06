Cum vede unul dintre noii consilieri prezidențiali rolul României în UE: „A șasea țară ca populație din UE, are datoria să participe cu demnitate, competență și inițiativă”

Autor: Mihai Diac
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 17:37
Cum vede unul dintre noii consilieri prezidențiali rolul României în UE: „A șasea țară ca populație din UE, are datoria să participe cu demnitate, competență și inițiativă"
Valentin Naumescu, profesor universitar, consilier al președintelui Nicușor Dan - Foto Facebook/Valentin Naumescu

Valentin Naumescu, profesor universitar, numit de Nicușor Dan în funcția de consilier prezidențial pentru Afaceri Europene, consideră că "România, a șasea țară ca populație din UE, are datoria să participe cu demnitate, competență și inițiativă la procesul decizional european".

Naumescu își exprimă această opinie într-un mesaj postat pe Facebook, în după-amiaza de 6 octombrie 2025.

"Am acceptat onoranta propunere a Președintelui României, de a mă alătura echipei de consilieri din Administrația Prezidențială. Voi fi consilier prezidențial pentru afaceri europene, începând cu 1 noiembrie 2025", a precizat profesorul Valentin Naumescu.

"Sunt vremuri de cumpănă în Europa, cu relevanță istorică neîndoielnică, și de schimbări accelerate, pe multiple planuri: politice, de securitate, economice, militare, tehnologice, sociale, cultural-educaționale etc. România, ca stat membru al UE de aproape 19 ani, a șasea țară ca mărime a populației din cele 27 de membre ale UE, are datoria să participe cu demnitate, competență și inițiativă la procesul decizional european, la elaborarea (pe componenta interguvernamentală) dar și la aplicarea politicilor europene comune ale Uniunii, în care se reflectă și interesele României și ale cetățenilor români", subliniază noul consilier al președintelui Nicușor Dan.

Administrația Prezidențială a prezentat luni, 6 octombrie, lista cu noii consilieri pe care președintele Nicușor Dan îi va avea la Palatul Cotroceni.

Valentin Naumescu, noul consilier pentru Afaceri Europene, este profesor de relații internaționale la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Naumescu a mai fost secretar de stat pentru diplomație publică (2005 - 2007), consilier diplomatic în Direcția Diplomație Publică din MAE (iunie 2007 – februarie 2008) și consul general al României la Toronto (2008 – 2012).

Până ce Naumescu își va prelua efectiv noile atribuții, funcția de consilier prezidențial pentru Afaceri Europene continuă să fie exercitată de Luminița Odobescu.

