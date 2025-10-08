Valentin Naumescu, noul consilier al lui Nicușor Dan, crede că Trump ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace. „Nimeni nu va putea spune că nu există argumente”

Autor: Maria Popa
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 10:10
280 citiri
Consilierul prezidenţial Valentin Naumescu FOTO: Facebook/Valentin Naumescu

Consilierul prezidenţial Valentin Naumescu, care va prelua mandatul la 1 noiembrie şi se va ocupa de afaceri europene, consideră că există argumente pentru ca preşedintele american Donald Trump să primească Premiul Nobel pentru pace.

În plus, Naumescu apreciază că pentru Europa, dar în special pentru România, este esenţială menţinerea alianţei cu SUA în cadrul unui NATO puternic.

”Dacă preşedintele Donald Trump va primi anul acesta Premiul Nobel pentru Pace, nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens. Vor fi existat, la momentul deciziei Comitetului Nobel, chiar mai multe argumente decât în 2009, când preşedintele Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru Pace în primul an al primului său mandat.

Cu francheţe, preşedintele SUA de atunci a recunoscut că „nu e vorba de recunoaşterea unor realizări ale mele în direcţia păcii, ci de un stimulent pentru a acţiona în viitor în acest sens””, a scris miercuri, 8 octombrie, Naumescu pe Facebook.

Acesta a apreciat că, în ultimele luni, preşedintele Trump a acţionat politic în direcţia opririi războaielor din Europa, Orientul Mijlociu şi Asia.

”Este posibil ca până pe 10 octombrie, data anunţării câştigătorului, să se anunţe eliberarea ostaticilor israelieni de către teroriştii Hamas, încetarea războiului din Gaza, proiectul unei noi guvernări post-Hamas în Gaza şi începutul unui nou capitol al relaţiilor politice dintre palestinieni şi statul Israel, chiar dacă reconcilierea va fi dificilă şi lentă.

Proiectul de acord de pace propus de preşedintele Donald Trump este însă corect şi binevenit şi deschide o posibilă cale de încheiere a acestui război început cu atacul criminal al Hamas asupra Israelului, pe 7 octombrie 2023,” a mai transmis consilierul prezidenţial.

Acesta a subliniat, de asemenea, şi că s-a simţit îmbunătăţirea relaţiilor SUA-Ucraina şi revenirea relaţiilor transatlantice la nivelul la care putem spera în continuare la salvarea conceptului strategic de succes al Occidentului transatlantic, valabil după 1945.

”Pentru UE şi în general pentru Europa democratică, dar în particular şi în mod deosebit pentru România, este esenţială menţinerea alianţei cu SUA în cadrul unui NATO puternic şi credibil precum şi funcţionalitatea parteneriatului transatlantic, pe multiple planuri: strategic, politic, militar, economic, tehnologic, intelligence, academic, cultural, de mobilitate umană”, a mai transmis consilierul prezidenţial.

Premiile Nobel au fost anunţate începând de luni, 6 octombrie. Sunt considerate printre cele mai prestigioase distincţii din lume pentru realizări în medicină, fizică, chimie, literatură, economie şi pace.

