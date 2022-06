Actorul suferea de o boală gravă și era internat de mai multă vreme într-un centru specializat.

Valentin Uritescu s-a stins din viață în seara zilei de vineri, 17 iunie, la vârsta de 81 de ani.

Cunoscutul actor român a murit la capătul unei lungi suferințe într-un centru de specialitate unde fusese internat pe 11 mai.

Valentin Uritescu suferea de Sindrom Extrapiramidal, asemănător cu boala Parkinson, iar în ultima perioadă starea sa de sănătate se înrăutăţise, astfel că ar fi avut inclusiv zile în care nu putea să vorbească.

Celebrul actor fusese diagnosticat încă de la vârsta de 33 de ani, dar a reușit să ducă boala pe picioare până la bătrânețe.

La începutul lunii mai, starea de sănătate i s-a înrăutățit și a fost nevoie de internarea de urgență la Spitalul Pantelimon din București, în secţia de Terapie Intensivă.

În urmă cu mai mulți ani, Valentin Uritescu a mărturisit într-un interviu că a fost la un pas de sinucidere când a aflat că suferă de această boală.

“Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. 'Ai Sindrom Extrapiramidal!' Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: 'Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!'.

Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el", mărturisea Valentin Uritescu.