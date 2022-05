Valentin Uritescu este internat în stare gravă la Terapie Intensivă. Boala cumplită de care suferă actorul

Actorul Valentin Uritescu, în vârstă 80 de ani, a fost internat miercuri, 11 mai, în stare gravă la Spitalul Pantelimon din București, în secţia de Terapie Intensivă.

Medicii au reuşit să îl stabilizeze.

"Actorul este îngrijit într-o secţie de Terapie Intensivă. Nu este intubat, este în stare gravă, însă are aceste probleme din cauza afecţiunilor neurologice mai vechi.

Starea de sănătate este foarte precară, dar stabilă pentru moment.

Înainte să ajungă la spital el s-a aflat într-un centru de îngrijire. Practic, este într-o stare alterată", au declarat surse medicale pentru Antena 3.

Actorul suferă de o boală asemănătoare cu Parkinson, diagnosticată de la vârsta de 33 de ani.

Boala degenerativă afectează sistemul nervos şi se manifestă prin mişcări involuntare şi necontrolate.

Actorul a fost la un pas de sinucidere din cauza bolii de care sufera din tinerețe

În urmă cu mai mulți ani, Valentin Uritescu a mărturisit într-un interviu că a fost la un pas de sinucidere când a aflat că suferă de această boală.

“Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. 'Ai Sindrom Extrapiramidal!' Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Am stat 10 zile internat şi medicul mi-a spus: 'Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!'.

Luam un medicament care are nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el", mărturisea Valentin Uritescu.

"M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am plâns. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: 'Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!'. Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!”, a povestit Valentin Uritescu pentru ziarullumina.ro, în 2019.

Ads