Ce lovitură în circuitul ATP! Salt de 164 de locuri în clasament, după turneul carierei. L-a învins și pe Djokovic

Tenismanul monegasc Valentin Vacherot a reușit un salt impresionant de 164 de locuri, până pe poziția a 40-a, în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniști (ATP), publicat luni, după ce a câștigat, duminică, turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China).

Adversarul său din finală, nimeni altul decât vărul său Arthur Rinderknech, a urcat și el spectaculos, 26 de locuri, francezul fiind acum pe poziția a 28-a în lume.

Dacă Vacherot (26 ani), care în semifinale la Shanghai l-a învins pe Novak Djokovic, este în premieră în top 100 mondial, Rinderknech înregistrează și el cea mai bună clasare din carieră (până acum era locul 42).

Carlos Alcaraz, care a renunțat la turneul din China, rămâne pe primul loc în lume, cu un avans de 1.340 de puncte față de rivalul său italian Jannik Sinner, nevoit să abandoneze în turul al treilea la Shanghai.

Podiumul este completat de germanul Alexander Zverev, învins în turul al treilea Rinderknech la Shanghai și aflat la peste 4.000 de puncte de Sinner.

Filip Cristian Jianu rămâne cel mai bine clasat român la simplu, săptămâna aceasta pe 276, după o urcare de patru poziții.

Victor Cornea se menține cel mai bine clasat român la dublu, deși a coborât cinci locuri, fiind acum pe locul 139.

Clasamentul ATP la simplu:

1 (1). Carlos Alcaraz (Spania) 11.340 puncte

2 (2). Jannik Sinner (Italia) 10.000

3 (3). Alexander Zverev (Germania) 5.930

Ads

4 (4). Taylor Fritz (SUA) 4.645

5 (5). Novak Djokovic (Serbia) 4.580

6 (6). Ben Shelton (SUA) 4.100

7 (7). Alex De Minaur (Australia) 3.935

8 (9). Lorenzo Musetti (Italia) 3.645

9 (8). Jack Draper (Marea Britanie) 3.590

10 (10). Karen Hacianov (Rusia) 3.190

..............................................................

276 (280). Filip Cristian Jianu 198

339 (342). Gabi Adrian Boitan 150

416 (427). Cezar Crețu 113

460 (424). Nicholas David Ionel 94

519 (519). Dan Alexandru Tomescu 80

545 (606). Ștefan Paloși 73

554 (558). Ștefan Adrian Andreescu 70

567 (573). Sebastian Gima 66

591 (589). Radu Mihai Papoe 61

662 (661). Radu David Țurcanu 50

...

Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Lloyd Glasspool (Marea Britanie) 7.890 puncte

2 (3). Marcelo Arevalo (El Salvador) 7.370

2 (3). Mate Pavic (Croația) 7.370

4 (2). Julian Cash (Marea Britanie) 7.325

5 (7). Harri Heliovaara (Finlanda) 6.530

5 (7). Henry Patten (Finlanda) 6.530

7 (5). Horacio Zeballos (Argentina) 6.415

8 (6). Marcel Granollers (Spania) 6.325

9 (9). Neal Skupski (Marea Britanie) 6.240

10 (12). Kevin Krawietz (Germnaia) 5.995

....................................................................

139 (134). Victor Cornea 599

158 (153). Alexandru Jecan 522

170 (175). Bogdan Pavel 481

418 (400). Alexandru Cristian Dumitru 143

497 (503). Dragoș Nicolae Cazacu 111

Ads