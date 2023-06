Cristi Borcea și Valentina Pelinel se pregătesc de un nou botez. Au aflat sexul copilului

Cristi Borcea și Valentina Pelinel, actuala sa soție, se pregătesc din nou de botez. De data aceasta, ei vor fi naşi de botez pentru băieţelul frumoasei Nasrin Ameri, fostă prezentatoare la Antena Stars.

Borcea şi Valentina Pelinel au fost şi naşii de cununie ai acesteia și acum se pregătesc să îi boteze băiețelul.

"Sunt prieteni foarte apropiați. De la bun început, chiar înainte să rămân însărcinată, Valentina și Cristi îmi spuneau: Haide cu bebe! Haide că abia așteptăm să nășim!. Au fost foarte fericiți. Valentina a știut sexul copilului pentru că am făcut un gender reveal și evident că nașii trebuie să știe tot. Ea și verișorii mei au știut sexul copilului pentru că cineva trebuia să știe, îți dai seama, ca să fie pregătit totul. Deci da, tot ei o să fie nașii, bineînțeles.

Ne respectăm foarte mult, este un respect reciproc și știm foarte bine că atunci când este un lucru important în viața mea sau a ei, tratăm totul cu maximă seriozitate. Nu mi-am făcut niciun fel de grijă sau de problemă că ar putea să zică sau să se dea de gol. Nu mi-am făcut griji nici măcar la cei mici, la verișorii mei. Nu vrei să știi cât de implicați au fost în toată treaba aceasta", a declarat Nasrin Ameri pentru ego.ro.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei. Trei moştenitori are din căsnicia cu Valentina Pelinel: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria . Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.