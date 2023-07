Soția lui Cristi Borcea: "Mai vine încă un copil și echipa e completă"

Familia lui Cristi Borcea este pe cale să se întregească. Fostul acționar dinamovist vrea să reunească tot "clanul" la hotelul pe care îl deține în stațiunea Olimp.

Valentina Pelinel a declarat că toții copiii lui Cristi Borcea se vor aduna la mare.

„Am venit câteva zile la București, cu soțul meu, și ne întoarcem la mare, acolo unde avem copiii. Fetițele nu au vrut să vină acasă, le place acolo foarte mult, se simt în elementul lor. Așteptăm să ne mai vină un copil din America, să fie echipa completă și să ne bucurăm cu toții. Eu și Cristi facem zilele acestea mai multe drumuri București-mare, mai avem de rezolvat câte ceva înainte să ne ocupăm de vacanțe”, a declarat Valentina Pelinel, pentru click.ro.

Valentina Pelinel, a treia soție a lui Cristi Borcea, are trei copii cu fostul acționar dinamovist: Milan și gemenele Indira și Rania.

Alături de Mihaela, prima soție, Cristi Borcea îi are pe Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo. Cu cea de-a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.

În total, nouă copii cu patru mame diferite pentru Borcea.

