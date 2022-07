Valentina Pelinel s-a decis. Ce spune despre al patrulea copil cu Cristi Borcea

Fotomodelul Valentina Pelinel (41 de ani) are deja trei copii cu fostul acționar dinamovist Cristi Borcea (52 de ani) și nu intenționează deocamdată să rămână din nou însărcinată.

Într-un interviu pentru Fanatik.ro, Valentina Pelinel a făcut dezvăluiri despre viața de familie alături de Cristi Borcea, cel care are 9 copii cu 4 femei diferite.

”Viața cu trei copii este completă și un al patrulea nu face parte din planurile noastre. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei trei copii sănătoși, de care ne bucurăm din plin în fiecare zi”, a declarat Valentina Pelinel.

”Am făcut sport inclusiv pe perioada sarcinilor, mai exact am urmat un program de aerobic adaptat condiției mele. Atât pe perioada sarcinilor, cât și când am alăptat, nu m-am abținut și mi-am satisfăcut poftele, dar m-am reapucat de sală, cam la 2 luni după fiecare sarcină. Acum, după mult efort, am ajuns la greutatea dorită, aceeași de când lucram ca fotomodel, de 62 de kilograme, o greutate la care eu mă simt cel mai bine”, a mai spus partenera de viață a afaceristului.