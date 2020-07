Valer Dorneanu castiga lunar 16.000 de euro, din salarii si pensii. Aproape cat seful Curtii Supreme din SUA

Iata veniturile lui Valer Dorneau:

Sursa: Declaratia de avere din iunie 2020

Cam cat seful Curtii Supreme din SUA

Fost procuror si fost deputat PSD

In total, in 2019, Dorneanu a incasat suma totala de 972.346 de lei, adica aproape 200.000 de euro, aproximativ 16.000 de euro/luna. Cel mai mare venit il reprezinta pensia speciala de magistrat- 454.068 de lei/an, adica 37.800 de lei/luna.Detaliile apar in declaratia de avere care a fost publicata joi pe site-ul CCR. 293.590 de lei (Curtea Cosntitutionala);94.680 de lei (Curtea Constitutionala);54.612 de lei (Universitatea Nicolae Titulescu);454.068 de lei (Casa de Pensii Sector 3);- pensia de fost deputat: 75.396 de lei (Camera Deputatilor).Veniturile lui Valer Dorneanu ar rivaliza cu cele ale unor sefi unor institutii din justitie de peste ocean. De exemplu, seful Curtii Supreme a Statelor Unite, Chief Justice John Roberts, castiga anual 267.000 de dolari, in conditiile in care ocupa aceasta functie in ultimii 15 ani, potrivit unui articol citat de CNBC.com In euro, salariul sau ar fi de circa 234.000 ceea ce echivaleaza cu 19.500 de euro/luna.Valer Dorneanu a fost numit la CCR de Camera Deputatilor, cu sprijinul PSD si UDMR , in 2013, dupa ce timp de 3 ani a fost Avocat al Poporului, post in care a fost numit tot de Parlament si tot la propunerea social-democratilor.A fost deputat PSD, in 2000-2008, si chiar presedinte al Camerei Deputatilor. Dorneanu a intrat in politica in 1990 si a devenit unul dintre liderii importanti ai social-democratilor, formatiune ce l-a rasplatit numindu-l in diferite demnitati publice foarte importante.Intre 1967 si 1974, a fost procuror la procuraturile locale din sectoarele 5 si 6 ale municipiului Bucuresti, apoi expert pe probleme de legislatia muncii la UGSR (sindicatul de pe timpul regimului comunist).