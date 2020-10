Dorneanu, replica la adresa lui Orban: In nicio tara europeana un prim-ministru nu-si permite asemenea atacuri suburbane la adresa Curtii Constitutionale

"Am impresia ca prim-ministrul are o altfel de pandemie impotriva Curtii Constitutionale si a mea personal, incitand opinia publica impotriva acestei importante institutii. (...) Din pacate, am impresia ca scaunul a adaugat acelui cuvant 'pandemie' alte dimensiuni specifice bolii scaunului. Eu l-am cunoscut si il cunosc pe domnul prim-ministru de multi ani si de aceea am un pic de fereala si un pic de respect sa-i raspund in aceiasi termeni pe care i-a folosit dansul cu politruci si cu nu stiu ce. Stiu ca dansul a urmat studii la TCM Brasov, nu stiu daca a facut inalte studii pe care sa le si absolve, politice, care sa justifice sa ne califice pe noi, Curtea Constitutionala, cum ne califica. Eu nu ma refer la mine, toti colegii mei sunt profesionisti cu expertiza care nu pot fi calificati in niciun chip politruci", a spus Dorneanu, la Antena 3.El a sustinut ca Ludovic Orban incita opinia publica impotriva CCR."Imi pare rau ca raspandeste asemenea idei in spatiul public si incita opinia publica impotriva CCR, care ea ar fi cea care e vinovata de raspandirea pandemiei, de nerespectarea hotararilor alesilor. Noroc ca a aparut si doamna Weber, Avocatul Poporului, si mai impartim vina de a fi distrugatorii tarii si democratiei. Vreau sa-i amintesc domnului prim-ministru ca noi, institutia CCR, suntem una dintre cele mai importate institutii care apara statul de drept si promoveaza statul de drept. In nicio tara din Europa un prim-ministru nu-si permite sa aiba un asemenea limbaj si asemenea atacuri suburbane la adresa Curtii Constitutionale", a adaugat Valer Dorneanu.Intrebat daca va sesiza organismele internationale, Dorneanu a spus ca are in vedere acest lucru."O sa discut cu colegii mei, am mai avut asemenea discutii si am tot avut rezerve asupra oportunitatii de a face un demers. Cred acum ca lucrurile au luat o amploare care impune neaparat o asemenea interventie la Comisia de la Venetia, la Consiliul Europei, la Asociatia Curtilor Constitutionale. (...) Avem in vedere sa sesizam Comisia de la Venetia si Consiliul Europei si, in mod sigur, Asociatia Curtilor Constitutionale din Europa', a adaugat acesta.Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca decizia CCR privind legea care da dreptul Parlamentului sa stabileasca data alegerilor i se pare "abracadabranta" si "o incalcare flagranta a Constitutiei de catre organismul care trebuie sa fie paznicul Constitutiei"."Trebuie schimbat ceva. Nu se mai poate asa. Trebuie schimbata componenta CCR, trebuie eliminati politrucii de acolo, trebuie sa intre numai magistrati cu cariere in spate. (...) Ca sa nu spun ca multe dintre deciziile de acolo vin impotriva intereselor fundamentale ale Romaniei. Dau exemplu numai decizia legata de lipsirea autoritatilor sanitare si a Guvernului de orice mijloc de a opri raspandirea virusului, care a provocat cea mai spectaculoasa crestere a numarului de cazuri. (...) Nu pot sa inteleg o asemenea decizie. Noi, guvernul, am atacat la CCR legea prin care parlamentul, o majoritate parlamentara si-a arogat dreptul de a stabili data alegerilor. (...) Ce se intampla daca o majoritate parlamentara nu pune pe ordinea de zi proiect de lege privitor la stabilirea datei alegerilor? Ca nimeni nu raspunde. Care e interesul unui parlamentar dintr-o majoritate? Sa prelungeasca mandatul cat mai mult, mai ales daca nu va mai fi pe lista in alegerile parlamentare", a afirmat Orban.Potrivit premierului, "ordinele sunt date de Florin Iordache si altii catre Valer Dorneanu si judecatorii numiti politic, care iau pe banda rulanta decizii care nu mai au nicio legatura cu Constitutia Romaniei si cu democratia".Citeste si: