Veniturile fabuloase ale judecătorilor CCR. Valer Dorneanu, aproape un milion de lei din pensii speciale, leafa de la Curte și venitul de profesor universitar

În luna decembrie a anului trecut judecătorii CCR declara că proiectul de lege care prevedea impozitarea cu 85% a pensiilor speciale de peste 7.000 de lei și cu 10% a celor între 2.000 și 7.000 de lei este neconstituțională. Anterior, Curtea amânat decizia în acest sens de patru ori, deși fusese sesizată cu șase luni înainte să se pronunțe.Totuși, conform declarațiilor de avere pe 2021 publicate de către judecătorii CCR, se observă cum mulți dintre aceștia câștigă sume fabuloase. Unul dintre aceștia este chiar președintele Curții, Valer Dorneanu, care, conform declarației depuse la jumătatea lunii iulie, a încasat în total anul trecut suma de 998.707 lei, cu toate că țara noastră se confrunta cu pandemia.Din cei aproape un milion de euro, o parte cea mai mare parte a câștigurilor lui Dorneanu este reprezentată de pensia specială primită pentru activitatea de la CCR, în valoare de 454.068 de lei. Cea de-a doua pensie încasată de judecător este pentru calitatea de fost parlamentar, însemnând 78.876 lei. În 2017 pensia specială a șefului CCR a fost de 160.000 de lei, pentru ca un an mai târziu, în 2019, să crească la 320.000 de lei, iar mai apoi, în 2020, să crească din nou. Valer Dorneanu mai primește din indemnizația de președinte al Curții suma de 295.996 lei, la care se adaugă diferențe salariale de la instituție de 95.484 lei și leafa de profesor universitar de 74.603 lei.Președintele CCR a avut astfel un venit de aproape trei ori mai mare decât președintele Klaus Iohannis , care a primit anul trecut 324.000 de lei din salariul de președinte.O sumă fabuloasă a câștigat și magistratul CCR Marian Enache , care a încasat anul trecut de la stat peste 865.000 de lei. Fost parlamentar PSD și UNPR , Enache beneficiază și el de o pensie specială de 445.943 de lei (pentru că e fost judecător CCR), la care se adaugă o alta de 96.936 pentru calitatea de fost parlamentar. Pe lângă aceste sume magistratul a mai încasat în 2020 un salariu de 322.318 de lei.O pensie specială de nabab are și Livia Stanciu, fosta șefă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), care a încasat anul trecut 480.100 de lei. La această sumă se adaugă și indemnizația de magistrat CCR, care i-au adus în portofel alți 331.600 de lei, ajungând la un venit total de 811.700 de lei.Un alt judecător CCR care beneficiază și de indemnizație și de pensie specială este Monica Pivniceru, care, în 2020, a primit de la stat venituri totale de 784.100 de lei. Aproape jumătatea din această sumă, 393.100 de lei este din pensia specială, în timp ce cealaltă parte, de 391.000 de lei o reprezintă indemnizația și diferențele salariale de la CCR.Pensionat în 2015 la vârsta de doar 49 de ani, fostul șef DNA Daniel Morar beneficiază și el de o pensie specială însemnată. Mai exact, Morar a primit anul trecut 384.200 de lei din pensia specială, la care se adaugă alți 385.837 de lei primiți din indemnizația de judecător CCR, precum și diferențele salariale de la Curte și cele de la DNA. Astfel, câștigul total al fostului șef DNA se ridică la peste 770.000 de lei.De notat că Morar, potrivit declarațiilor de avere, avea în 2015 venituri de 57.648 de lei, dublate un an mai târziu până la 100.504 lei. În 2017 pensia specială a procurorului se triplează, ajungând la 331.460 de leiVenituri uriașe are și judecătorul Cristian Deliorga, însă, în cazul acestuia, saltul de la un an la altul a fost gigantic. Judecător CCR din mai 2019, când a fost numit de către majoritatea PSD din Senat , Deliorga a încasat în 2020 aproximativ 726.000 de lei. În anul anterior acesta câștiga 433.000 de lei, deci cu aproximativ 300.000 de lei mai puțin.Conform declarației de avere a lui Deliorga, judecătorul a încasat 283.890 de lei din indemnizația de magistrat CCR, la care s-au adăugat alți 40.480 de lei din restanțele salariale de la Curtea de Apel Constanța. La această sumă s-a adăugat pensia specială de 401.400 de lei.