Trupele regulate ale Federației Ruse au primit ordin de retragere din Bahmut în regiunea Popașna Lugansk și au început deja mișcările. Expertul militar Roman Svitan a explicat că manevra comandamentului militar este pentru a ocupa poziții mai avantajoase.

Cu toate acestea, liderul Wagner, Evgheni Prigojin, care nu are cunoștințe militare, vede asta ca pe o scăpare.

„Gerasimov (viceministrul apărării al Federației Ruse) are sarcina de a se retrage la Popașna, adică să se întoarcă de unde a început Prigozhin în urmă cu un an. Pentru Prigojin, aceasta este o lovitură în capul, pentru că și-a petrecut un an întreg spunând că transportatorii de șlepuri de pe Volga au mers chiar mai repede, în timp ce ei au mers de la Popașna la Bakhmut - 30 km timp de un an. Pentru el este un dezastru”, a comentat expertul asupra situației de pe front.

Potrivit acestuia, unitățile ruse aflate sub controlul lui Gerasimov îndeplinesc acum sarcina potrivită din punct de vedere militar. Ei se retrag și ocupă cele mai bune linii.

„Pentru Prigozhin câmpul de luptă este distanța dintre două toalete rurale, în timp ce pentru Gerasimov câmpul de luptă este de cel puțin 1200 km în față. Adică, scara este prea microscopică pentru comanda militară rusă, iar pentru Prigojin este lumea lui" a spus Svitan.

În același timp, Forțele Armate ale Ucrainei trebuie să ocupe cele mai bune poziții pentru apărare la Bahmut, iar acum apărătorii îndeplinesc aceste sarcini.

"În viitorul apropiat vom lansa o ofensivă, vom continua cu mai multe descoperiri... Acest lucru cu siguranță nu se va întâmpla în zona Bahmut", crede expertul.

El a amintit de relieful acestei zone din Donbass, unde sunt dealuri și munți. Va fi mai profitabil ca armata să ocolească obstacolele, să pătrundă în regiunea Luhansk.

Anterior, expertul a spus că ocupanții ruși sunt pur și simplu incapabili fizic să țină o linie mare de front în sudul Ucrainei.