Generalul Valeri Zalujni și insigna cu Baby Yoda fac furori pe internet. Cum demască ucrainenii propaganda rusă VIDEO

Statul Major al armatei ucrainene a prezentat luni seara imagini cu generalul Valeri Zalujni, despre care de asemenea se spunea că ar fost grav rănit sau chiar mort, iar internauţii i-au remarcat o insignă cu Baby Yoda, care acum face furori pe internet.

Comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni, a fost subiectul unor zvonuri din partea unor propagandişti ruşi, după ce nu a mai fost văzut de ceva timp.

The Force is strong with this one. Ukraine's Commander-in-Chief Valeriy Zaluzhnyi sports a baby Yoda patch while visiting the war zone on 17 June (acc. to clock)

He has come to frontline locations before, but this is 1st visit to the war zone

