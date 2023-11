Societatea ucraineană are încredere în comandantul șef al Forțelor Armate Ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, pe care îl consideră rezervat și capabil să ia decizii echilibrate.

Experții politici spun că general poate ajunge în politică și să câștige alegerile din Ucraina, scrie Focus.

Dacă Zalujnîi va fi „stors din război”, atunci cu siguranță va intra în politică. Comandantul șef al Forțelor Armate se poate transforma în principalul concurent politic al lui Volodimir Zelenski, crede un politologul Nikolai Davidiuk.

"După logica evenimentelor din ultimii doi ani, este evident că Zalujnîi are un singur interes - victoria pe câmpul de luptă asupra Rusiei. Toate celelalte, după cum arată experiența, nu-l interesează. Nu face zgomot, declarații, nu apare la televizor, nu apare în public. De asemenea, nu este vizibil la întâlnirile diplomatice și pe afișe publicitare. Dacă Zalujnîi ar fi vrut să intre în politică, ar fi fost mai activ - direct sau într-o formă ascunsă. Ca militar și general, pur și simplu își face treaba, astfel încât dușmanilor să le fie frică să calce pe acest teritoriu pentru încă 100 de ani”, este convins politologul.

„Tu și cu mine nu putem răspunde pentru Zalujnîi dacă are ambiții politice”, îi răspunde retoric politologul Petro Olesciuk la o întrebare despre viitorul politic probabil al lui Zalujnîi.

„Orice ambiție politică pentru un militar înseamnă obligația de a părăsi Forțele Armate. Pentru mulți dintre ei, aceasta nu este o decizie adecvată”.

The New York Times a scris despre criticile lui Zelenski la adresa lui Zalujnîi, care arată o scindare în conducerea țării. Ziariștii au remarcat reacția principalului adjunct al Președinției, Igor Zhovkva, la adresa lui Valeri Zalujnîi, după un articol din The Economist.

"A fost o mustrare publică vie care a semnalat o ruptură între conducerea militară și cea civilă într-un moment dificil pentru Ucraina. Dezacordul dintre general și președinte vine într-un moment în care Ucraina se află într-o luptă militară și diplomatică. Operațiunile sale de-a lungul conflictului nu au făcut progrese, dar au dus la pierderi grele de ambele părți, iar Ucraina se confruntă cu atacuri rusești tot mai intense în est. În același timp, scepticismul cu privire la ajutorul acordat Ucrainei a crescut în unele capitale europene și în rândul membrilor Partidul Republican al SUA”, se arată în articol.

Potrivit publicației, semnele de dezacorduri au devenit vizibile când biroul președintelui l- a concediat pe unul dintre primii adjuncți ai generalului Zalujnîi, comandantul Forțelor de Operațiuni Speciale, generalul Viktor Horenko, și nu a oferit o explicație oficială pentru această decizie.

