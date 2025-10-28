Schimbare importantă la vârful WTA. Cine e noua șefă din tenis

Autor: Teodor Serban
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 20:06
253 citiri
Schimbare importantă la vârful WTA. Cine e noua șefă din tenis
WTA va avea un nou președinte FOTO X @TennisTourTalk

Valerie Camillo a fost numită, marţi, preşedintă a WTA şi îşi va prelua funcţia pe 17 noiembrie 2025, într-un moment cheie pentru dezvoltarea tenisului feminin profesionist. Ea a fost susţinută pentru această funcţie de preşedintele în exerciţiu Steve Simon.

Cu o bogată experienţă în managementul şi dezvoltarea unor organizaţii sportive importante din NBA, NHL, MLB şi sportul universitar, ea va avea misiunea de a conduce „noua fază de dezvoltare a WTA la nivel mondial”.

Camillo va fi responsabilă în special de punerea în practică a viziunii pe termen lung a WTA, în colaborare cu jucătoarele, turneele şi partenerii, pentru a garanta echitatea, vizibilitatea şi progresul standardelor şi remuneraţiilor jucătoarelor. Ea va conduce, de asemenea, divizia comercială WTA Ventures, unde va trebui să continue creşterea şi inovarea circuitului feminin.

Legenda tenisului Billie Jean King a declarat: „Numirea Valeriei în funcţia de preşedintă a WTA este un pas important pentru organizaţie, iar forţa şi leadershipul ei în domeniul sportului şi divertismentului vor fi benefice pentru toţi cei implicaţi în WTA.”

Jucătoarea din România care tocmai a intrat în top 40 WTA. Cea mai bună clasare a carierei
Jucătoarea din România care tocmai a intrat în top 40 WTA. Cea mai bună clasare a carierei
Jaqueline Cristian continuă să fie jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea fiind pe locul 39, după o urcare de trei poziţii, cu 1.324 puncte. Jaqueline...
Sorana Cîrstea, calificare superbă contra rivalei din Ungaria, cu o revenire uimitoare
Sorana Cîrstea, calificare superbă contra rivalei din Ungaria, cu o revenire uimitoare
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, marți, după ce a trecut de...
#Valerie Camillo, #wta, #schimbare, #tenis , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Chivu a decis! Ce se intampla cu jucatorul de la Inter care a omorat un batran de 81 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit sa creada ce a vazut la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "Ce, sunt nebun? Nu stau!"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Schimbare importantă la vârful WTA. Cine e noua șefă din tenis
  2. FRF l-a sancționat dur pe Gigi Becali BREAKING NEWS
  3. Meciul decisiv Bosnia - România, în linie dreaptă. Cine sunt adversarii tricolorilor
  4. Csikszereda - Sepsi, ”derby secuiesc” în Cupa României. Echipa care a jucat în inferioritate
  5. Ce decizie a luat Cristi Chivu, după ce jucătorul său a provocat decesul unei persoane
  6. Grupele Cupei României au început cu o ”bombă”. Echipa din Liga 3 care a dat lovitura cu una din Superliga
  7. E ziua româncelor la turneul din Franța. A doua victorie memorabilă, după o revenire fabuloasă cu o mare favorită
  8. Doliu în sportul românesc. A jucat la 6 Olimpiade și a fost egal cu campionii mondiali
  9. Probleme la lider: puștiul de 18 ani va rata mare parte din acest sezon. Accidentare teribilă
  10. Schimbare totală pentru Dani Alves, după 14 luni de închisoare pentru agresiune sexuală: „Am încheiat un pact cu Dumnezeu” VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 39 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...