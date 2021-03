33.000 de anulari la vaccinul AstraZeneca in ultimele 24 de ore

33.000 de anulari la vaccinul AstraZeneca s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, iar luni, din 10.000 de persoane programate, 3.000 nu s-au prezentat, a precizat marti, intr-o conferinta de presa, presedintele Comitetului pentru coordonarea campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita."Sunt mai multe persoane care se programeaza decat cele care au anunlat. Din peste 10.000 de persoane programate, 3.000 nu s-au prezentat la programare. Repet, consider absolut fireasca indecizia anumitor persoane sau decizia de a astepta noi informatii legate de acest tip de vaccin. Sunt extrem de multe alte cauze care pot creste riscul trombotic, de la cauze individuale, la medicatie administrata", a declarat Valeriu Gheorghita.Astfel, in centrele de vaccinare cu AstraZeneca mai sunt 18.000 de locuri libere din circa 100.000, cate erau libere in weekend.In acest moment, 168.000 de persoane sunt programate pentru doza 1 cu AstraZeneca si 419.000 pentru doza 2.