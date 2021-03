Autoritatile studiaza adaptarea vaccinurilor anti-COVID la noile tulpini. Valeriu Gheorghita: "Este posibil sa fie nevoie sa efectuam o a treia doza de vaccin"

Valeriu Gheorghita a fost intrebat, la Antena 3, despre imunitatea dobandita dupa vaccinare si a afirmat: "In opinia noastra, probabil ca vorbim cel putin de 12 luni rata raspusului imun, insa avem nevoie de mai multe date prin monitorizarea periodica a persoanelor vaccinate".In legatura cu eficienta vaccinurilor impotriva unor noi mutatii, Gheorghita a afirmat ca in acest moment companiile evalueaza adaptarea noilor vaccinuri pentru noile variante."Probabil, in cazul in care vom avea o prevalenta crescuta a acestor infectii in randul poplatiei, este posibil sa fie nevoie sa efectuam o a treia doza cu vaccinul adaptat noilor tulpini", a mai declarat presedintele CNCAV.Potrivit acestuia, infectarile dupa vaccin se pot produce pentru ca vaccinurile nu au o eficacitate de 100% "Vorbim de o eficacitate are este variabila intre 60 - 70% pana la 90-95%, dar avem circa 5% dintr epersoane care nu dezvolta un raspuns imun protector, dar acest tip de raspuns nu se dezvolta dupa niciun timp de vaccin si nici dupa boala naturala. Practic, sunt persoane areactive care nu dezvolta un nivel protector de anticorpi. Vorbim despre 5 persoane dintr-o 100", a mai afirmat Valeriu Gheorghita.Intrebat daca va fi necesara vaccinarea anuala impotriva noului coronavirus, presedintele CNCAV a precizat: "In opinia mea si nu doar a mea, a specialistilor, probabil ca nu. Este posibil sa fie anumite categorii de persoane care sunt la risc sa dezvolte anumite forme severe unde e posibil sa fie nevoie de o singura doza, de un booster, insa nu cred ca vom ajunge sa facem vaccinare sezoniera ca la gripa ".In plus, Gheorghita afirma ca "este obligatoriu" sa vaccinam peste 100.000 de persoane pe zi, altfel nu vom reusi sa ajungem pragul de imunitate colectiva."Dupa a doua jumatate a lunii aprilie trebuie sa depasim 100.000 de persoane pe zi. (...) Din 13 aprilie vom deschide aproximativ 125 - 130 de noi cabinete de vaccinare, iar din 6 aprilie vom creste capacitatea de vaccinare de la 60 de persoane pe cabinet la 90 de persoane", a mai declarat Valeriu Gheorghita, precizand ca in luna aprilie se intentioneaza vaccinarea a 2 milioane de persoane."In iunie - iulie ar trebui sa avem cel putin 6-7 milioane de persoane vaccinate", a mai precizat Gheorghita.