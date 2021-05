Valeriu Gheorghita, despre barbatul care care a primit trei doze de vaccin Pfizer: Intentiona sa se prezinte si pentru a patra

Valeriu Gheorghita a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, despre barbatul din Botosani care a primit trei doze de vaccin si a raspuns: "Pur si simplu acea persoana nu a vrut sa declare ca a mai fost vaccinat cu cele doua doze de Pfizer in mod intentionat. Asa cum reiese din raport, a vrut sa primeasca si cea de-a treia doza, mai mult decat atat ar fi vrut sa primeasca si cea de-a patra doza, nu doar trei doze. Pot sa spun ca, la momentul triajului, daca se scaneaza cartea de identitate pacientul este verificat si se poate regasi daca a mai primit sau nu vaccin si daca e inregistrat. Fiind vaccinare la un centru drive-thru si fiind o solicitare foarte mare in ziua respectiva evident ca de cele mai multe ori ne bazam pe spusele oamenilor atunci cand si semneaza acest lucru, tocmai de aceea nu s-a scanat anterior vaccinarii cartea de identitate pentru a se vedea daca persoana fusese sau nu vaccinata". Acesta a mentionat ca este singurul caz de persoana care a primit a treia doza de ser, dar a afirmat ca au mai fost "cateva situatii punctuale" in care persoane vaccinate cu AstraZeneca nu au declarat ca primisera serul, pentru ca au dorit sa schimbe tipul de vaccin.Politistii botosaneni au inceput o ancheta, dupa ce un barbat s-a vaccinat a treia oara cu vaccinul Pfizer, verificarile fiind facute pentru comiterea infractiunii de fals in declaratii.