Cand ar putea incepe vaccinarea copiilor intre 12 si 15 ani. Anuntul facut de Valeriu Gheorghita

"Estimam ca intr-o perioada medie de doua luni vom avea autorizarea oficiala, atat de la Agentia Americana pentru Medicamente, cat si de la Agentia Europeana, asa incat vom putea si noi din trimestrul trei, probabil, sa dam posibilitatea si celor care doresc cu varsta sub 15 ani, sa se vaccineze, intre 12 si 15 ani", a declarat Valeriu Gheorghita. Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare a mai declarat ca scapam de pandemie daca ne vaccinam si daca mai rabdam o vreme si respectam regulile."Cred ca datele comunicate de Centrul American de Control al Bolilor si anume ca prin vaccinare, dupa cele doua doze, se reduce cu cel putin 90 la suta transmiterea este un beneficiu cat se poate de important astfel incat ne aduce o perspectiva clara, certa indibitabila, de a pune capat acestei pandemii. Avem doua conditii de indeplinit : sa mai rabdam o vreme si sa respectam cu strictete aceste masuri de preventie si sa ne vaccinam intr-un timp cat mai scurt, cat mai multi dintre noi si in felul acesta, cu siguranta, vom reusi sa stapanim si sa controlam mai bine aceasta pandemie si sa ne intoarcem la normalitatea noastra", a declarat Gheorghita.Potrivit lui Valeriu Gheorghita, pana in prezent, in Romania, cateva mii de persoane, majoritatea cu unele boli cronice, cu varste de 16-18 ani s-au vaccinat deja impotriva COVID-19.