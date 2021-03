Cand vor fi nevoite autoritatile sa schimbe strategia de vaccinare. Tulpina din Marea Britanie creste nivelul necesar pentru imunizarea colectiva

Medicul sustine ca, dupa imunizarea a pana la sapte milioane de romani , va fi nevoie ca autoritatile sa schimbe strategia de vaccinare.Valeriu Gheorghita a afirmat, luni seara, la Realitatea Plus, ca daca, in cazul tulpinii aparute in Wuhan, infectia ar fi putut fi controlata la o rata de imunizare colectiva de 60-70%, in urma aparitiei de noi forme ale virusului, cum este tulpina britanica, semnificativ mai contagioasa, " este posibil sa ai un grad de imunitate colectiva mai mare decat 60-70% , poate chiar 80%, depinde de cat de contagioasa va fi aceasta tulpina".In acest context, medicul a explicat ca gradul de imunizare trebuie sa fie cu atat mai ridicat cu cat o tulpina virala este mai contagioasa."La un moment dat o sa trebuiasca sa facem un pas in fata catre pacienti, catre persoane, sa mergem in mediu rural , sa intensificam activitatea de vaccinare si acolo, pentru ca va veni un moment in care nivelul celor care se vor adresa centrelor de vaccinare va scadea. Estimam asa, ca in jur de cinci, sase milioane de persoane, nu vom avea probleme din punctul de vedere al adresabilitatii pentru vaccinare. Insa de la sase milioane, sapte milioane catre zece, unsprezece milioane atunci necesita un efort considerabil din partea noastra si logistic, si organizatoric, sa putem asigura acest obiectiv", a declarat Valeriu Gheorghita.