Consecintele aparitiei tulpinei indiene in Romania. Valeriu Gheorghita: "Comparativ cu cea sud-africana, nu e mai rezistenta fata de vaccinurile actuale"

"Tulpina indiana este definita prin prezenta a doua mutatii care se asociaza cu reducerea activitatii neutralizante a anticorpilor, dar nu e un impas semnificativ care sa reduca eficienta vaccinurilor. Mesajul e sa ne vaccinam ca sa reducem riscul sa se cumuleze noi mutatii.Nu e neaparat mai contagioasa, aceasta mutatie identificata pe aceasta tulpina reduce activitatea neutralizanta a anticorpilor. Comparativ cu cea sud-africana, nu e mai rezistenta fata de vaccinurile actuale.Vaccinurile isi mentin eficienta fata de complicatiile bolii, riscul de spitalizare. Nu avem motive sa ne ingrijoram. Raman aceleasi masuri de preventie valabile", a declarat Valeriu Gheorghita.O persoana in varsta de 26 de ani este primul roman infectat cu tulpina indiana de coronavirus. Acesta a avut o forma usoara a bolii.Institutul National de Sanatate Publica a informat asupra faptului ca un laborator de analize din orasul Sf. Gheorghe a identificat o varianta "indiana", B.1.617.2, la o persoana de 26 de ani, care a ajuns in Romania in urma cu aproximativ o luna.