Cetateni romani, vaccinati cu doze din lotul Astra Zeneca ABV2856 interzis in Italia. Autoritatile anuntasera ca aceste doze nu au ajuns in Romania

Acelasi lucru l-a declarat si Andrei Baciu

Premierul Citu, aceeasi informatie

Lotul, suspendat in Italia

Agentia Europeana a Medicamentului recomanda in continuare vaccinarea cu AstraZeneca: "Nu exista indicii privind tromboza"

In acest moment are loc o sedinta a Comitetului pentru vaccinare in care urmeaza sa fie luata o decizie cu privire la o posibila suspendare a vaccinarii cu serul AstraZeneca.Publicatia Bizyday a facut publice in seara zilei de joi, 11 martie, o serie de astfel de adeverinte. "In urma transmiterii unei notificarii pe Aplicatia Biziday (la ora 16.54) privind suspendarea vaccinarii in noua state europene, partial sau total, cu vaccinul AstraZeneca, lotul ABV2856, numerosi utilizatori din judetul Timis ne-au transmis poze ale certificatelor lor de vaccinare pe care este mentionat faptul ca au fost vaccinati din acest lot", arata sursa citata.Joi, la ora 17, colonelului Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare a spus intr-o interventie telefonica la Antena 3 ca : "Romania nu a primit doze din acest lot. (...) Eu am luat legatura cu reprezentantii companiei AstraZeneca din Romania si chiar la aceasta ora este o intalnire la nivel european pe aceasta tema si imediat ce aceasta intalnire va fi finalizata voi avea si eu toate datele la dispozitie si vom putea analiza daca se poate impune in Romania acest lucru, insa trebuie sa intelegem ca pana in acest moment exista o suspiciune asupra unui lot."Coordonatorul campaniei de vaccinare a explicat ca lotul respectiv a avut 1,6 milioane de doze, niciuna neajungand in Romania."Lotul asupra caruia s-a ridicat aceasta suspiciune si care este in evaluare presupune aproximativ 1,6 milioane de doze, care au fost distribuite in circa 17 tari europene. As mentiona ca Romania nu a primit doze din acest lot", a mai declarat Valeriu Gheorghita.Gheorghita a anuntat ca inca nu este foarte clar daca mai multe state au oprit definitive vaccinarea cu serul AstraZeneca sau doar cu dozele din lotul respectiv, o intalnire pe aceasta tema avand loc in present la nivel european.Romania nu a primit vaccin din lotul de un milion de doze din care doua persoane din Austria fusesera imunizate si au avut reactii adverse, a precizat, joi, pentru Agerpres, secretarul de stat Andrei Baciu de la Ministerul Sanatatii."Aceasta situatie a pornit de la doua reactii adverse inregistrate in Austria, care au aparut la distanta de cateva zile de la administrarea vaccinului produse de AstraZeneca. Pe cale de consecinta, autoritatile europene s-au sesizat, au identificat lotul de vaccin.Acest lot de vaccin continea un milion de doze, care au fost distribuite in 17 tari la nivel european, din care nu face parte si Romania. Vorbim de Austria, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Franta, Grecia, Islanda, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Spania si Suedia. Mai mult decat atat, ca urmare a acestui eveniment, cateva din aceste tari (Estonia, Lituania, Luxemburg, Letonia), incepand cu data de 9 martie, au suspendat vaccinarea cu respectivul lot. Vorbim despre vaccinurile care fac parte din respectivul lot. (...) Aceste tari au suspendat pe data de 9 vaccinarea cu vaccinul produs de AstraZeneca, care provine din respectivul lot de un milion. Romania nu a primit vaccinuri din respectivul lot", a precizat secretarul de stat.Premierul Florin Citu a declarat joi ca vaccinurile AstraZeneca distribuite in Romania nu fac parte din lotul cu probleme din Austria, in cazul caruia mai multe tari au suspendat imunizarea cu acest tip de ser, subliniind ca vaccinarea va continua in acelasi ritm si programarea pentru etapa a III-a va incepe de pe 15 martie."Din informatiile pe care le avem pana-n acest moment, lotul respectiv in care au aparut acele cateva probleme nu a fost distribuit in Romania, deci nu avem acest lot in Romania. Vom vedea ce decizie vom lua, dar campania de vaccinare merge mai departe, am anuntat deja astazi ca primim suplimentar in luna martie 170.000 de doze de la Pfizer.Dupa cum stiti, in ianuarie am fost de acord sa suplimentam dozele de Pfizer cu 8 milioane, care vor incepe din aprilie, deci nu exista nicio problema pentru Romania sa continue, in acelasi ritm ca si pana acum, campania de vaccinare. Stiti foarte bine ca a fost o campanie de succes si este o campanie de succes in Romania", a afirmat Florin Citu la B1 Tv, intrebat despre faptul ca in 9 tari din UE a fost oprita vaccinarea cu serul imunizant produs de AstraZeneca si in ce fel afecteaza si Romania acest lucru.Agentia italiana a medicamentului (AIFA) a anuntat joi, 11 martie, ca interzice folosirea unui lot de vaccin impotriva COVID-19 AstraZeneca-Oxford, dupa ce a fost informata cu privire la efecte secundare grave, relateaza Reuters.Aceasta masura este luata cu titlu de precautie, in contextul in care nu s-a stabilit, pentru moment, vreo legatura intre vaccinarea cu vaccin din acest lot si aparitia simptomelor respective, precizeaza Aifa.Agentia anunta ca procedeaza la efectuarea tutror verificarilor necesare.Lotul vizat este lotul ABV2856.Danemarca, urmata de Norvegia, au anuntat joi suspendarea folosirii vaccinului impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford, in urma unor tulburari de coagulare a sangelui semnalate la persoane vaccinate cu acest vaccin. Un asemenea caz a fost semnalat pe teritoriul danez.In total, 9 tari au suspendat vaccinarea cu AstraZeneca. Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat joi ''continuarea administrarii'' vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca , subliniind ca la ora actuala nimic nu demonstreaza riscul unei coagulari sanguine mai puternice (tromboze) in cazul persoanelor vaccinate cu acest ser, dupa ce Danemarca, Islanda si Norvegia au suspendat administrarea vaccinului AstraZeneca, iar Austria si Italia au retras temporar fiecare cate un lot din acest vaccin.''Informatiile disponibile in acest stadiu indica faptul ca numarul tromboemboliilor la persoanele vaccinate nu este superior celui observat pe ansamblul populatiei'', afirma agentia europeana intr-un comunicat citat de France Presse.Intr-o alta declaratie, transmisa miercuri, EMA noteaza ca in tarile spatiului economic european (care include Norvegia si Islanda) au fost semnalate in total 22 de cazuri de tromboembolii in randul celor circa trei milioane de persoane vaccinate cu serul AstraZeneca.Agentia europeana mai mentioneaza ca intelege decizia Danemarcei de a suspenda preventiv pentru 14 zile administrarea vaccinului AstraZeneca si va continua evaluarea sa legata de cazurile de tromboze semnalate dupa injectii cu acest ser.