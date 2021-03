Medicul Valeriu Gheorghita, precizari despre decesele inregistrate la persoane care s-au infectat cu coronavirus dupa vaccinare

Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP) au fost raportate pana in prezent 89 de persoane decedate din cauza COVID-19, care s-au vaccinat anterior impotriva noului coronavirus. Valeriu Gheorghita spune ca beneficiile vaccinarii nu pot fi puse sub semnul intrebarii si ca nu exista semnale ca "in randul celor vaccinati avem o crestere a ratei de mortalitate comparativ cu cei nevaccinati". Valeriu Gheorghita , precizari despre decesele inregistrate la persoane care s-au infectat cu coronavirus dupa vaccinare"Avem aceste analize detaliate, efectuate de colegii nostri de la Institutul de Sanatate Publica. De la debutul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie, si pana astazi, au fost diagnosticate cu COVID-19 peste 299.000 de persoane, deci aproape 300.000 de persoane, cu o medie zilnica de circa 3.400 de cazuri. Numarul de decese inregistrate in aceeasi perioada de timp din aceste cazuri a fost de 7.471, cu o medie zilnica de 85 de decese de la debutul campaniei de vaccinare.Din toate aceste decese, 89 sunt la persoane diagnosticate cu COVID-19 si care aveau in istoricul recent vaccinarea. Uitandu-ne la aceste 89 de decese, 77 erau persoane care aveau doar o doza primita, iar timpul de la prima doza pana la diagnosticul de COVID era de 12 zile, deci, practic, diagnosticul a fost stabilit inainte de cele 14 zile in care incep sa apara anticorpii, incepe sa apara raspunsul imun protector. Celelalte 12 cazuri erau la persoane care aveau ambele doze primite, iar timpul mediu de la cea de-a doua doza si pana la diagnosticul de COVID era de 10 zile, practic, inainte ca beneficiile maximale de dupa vaccinare sa apara. Varsta medie era 72 de ani si toate aveau comorbiditati.Daca am analizat rata de fatalitate la persoanele care au fost diagnosticate cu COVID care au fost vaccinate, respectiv persoane nevaccinate, practic in randul celor care au fost diagnosticati cu COVID si nu erau vaccinati, rata de fatalitate a fost de 2,4%. In cealalta parte, uitandu-ne la persoanele care erau diagnosticate cu COVID si fusesera si vaccinate, aceasta rata de fatalitate este de 0,02%, adica doua persoane din 10.000. Deci beneficiile vaccinarii sunt indiscutabile. Din pacate, sigur, nu putem vorbi de o protectie 100%. Circa 5% din populatia oricarei tari nu dezvolta raspuns imun protector nici dupa boala naturala, nici dupa vaccinare", a explicat Valeriu Gheorghita.