VIDEO Autoritatile anunta modificari in platforma de imunizare: "De la 1 aprilie, fiecare centru va avea afisat tipul de vaccin"

"Va readuc aminte ca joi, agentia europeana a medicamentului, a specificat clar beneficiile vaccinului AstraZeneca, drept urmare s-a recomandat continuarea vaccinarii. Mai mult, vineri, 19 martie, in urma sedintei cu reprezentantii institutiilor, s-a ridicat carantina de la lotul ABV2856 care fusese instituita anterior ca masura de precautie. In momentul acesta mai sunt 3 tari care au mentinut suspendarea temporara: Danemarca, Finlanda si Norvegia. Suedia va lua o decizie saptamana viitoare. Ca atare vreau sa va spun ca toate demersurile noastre au fost pentru incurajarea si crearea posibilitatii ca orice persoana vaccinata sa poata raporta reactiile adverseIn perioada urmatoare vom organiza un demers prin care vom creste nivelul de constientizare a importantei raportarii reactiilor adverse.Ceea ce ne intereseaza este ca personalul medical sa creasca raportarea reactiilor adverse ca sa putem avea date concludente.Pe 20 martie au fost deschise 167 de cabinete noi de vaccinare care primesc ser de la Pfizer. Au fost deschise de la inceput cu lista de asteptare, iar persoanele inscrise au fost notificate pentru a fi programate pe locurile libere. Pana acum sunt programate 41.325 de persoane.In aceste cabinete avem o capacitate de circa 10.000 de persoane pe zi.Un alt element important e legat de actualizarea platformei. De la 1 aprilie, fiecare centru va avea afisat tipul de vaccin astfel incat orice persoana care isi face programare o sa stie de la inceput ce fel de vaccin se distribuie in acel centru. Al doilea element important e cel legat de estimarea timpului de asteptare pentru orice persoana se inscrie, cu mentiunea ca timpul de vaccinare poate sa varieze fata de estimarea initiala.Daca sunt foarte multe persoane inscrise din etapa a doua, chiar daca o persoana din etapa 3 e pe primele pozitii, e posibil ca timpul sa fie mai lung pentru ca sunt preluate cu prioritate persoanele din etapa a doua.In 6 aprilie urmeaza sa crestem numarul de persoane care se vaccineaza pe cabinet de la 60 la 90 de persoane pe zi.Din 13 aprilie vom deschide inca 125 de cabinete noi de vaccinare cu serul Pfizer. Acestea o sa fie distribuite la nivelul judetelor care nu au avut cabinete noi deschise in 20 martie, cu prioritate judetele cu cea mai mare rata de incidenta", a spus Valeriu Gheorghita.