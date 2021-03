Peste 345.000 de doze de vaccin Pfizer vor ajunge luni in Romania

"Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa", afirma CNCAV.Astfel, procesul de vaccinare continua atat in centrele din Bucuresti , cat si din tara, dozele fiind distribuite dupa cum urmeaza: Centrul National de Stocare Bucuresti - 98.280 doze; Centrul Regional de Depozitare Brasov - 39.780 doze; Centrul Regional de Depozitare Cluj - 46.800 doze; Centrul Regional de Depozitare Constanta - 38.610 doze; Centrul Regional de Depozitare Craiova - 36.270 doze; Centrul Regional de Depozitare Iasi - 46.800 doze; Centrul Regional de Depozitare Timisoara - 38.610 doze.Incepand cu 20 martie, 167 de cabinete noi au devenit operationale pentru programarea celor care doresc sa se vaccineze cu vaccinul produs de Pfizer/BioNTech, in 13 judete din tara si la nivelul municipiului Bucuresti. Vaccinarea efectiva a persoanelor programate se va realiza incepand de marti, 23 martie. Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, a vorbit despre numarul persoanelor care s-au imbolnavit de COVID dupa ce au fost vaccinate cu ambele doze.Gheorghita a declarat ca 1.000 de persoane din cele peste 700.000 vaccinate complet care au fost diagnosticate cu doua doze au dezvoltat infectie Sars-Cov-2, iar un singur caz a dezvoltat o forma severa.Gheorghita a precizat ca in aceste situatii se impune secventierea tulpinilor respective."Avem studii care ne arata o reducere semnificativa a ratei de infectie asimptomatica si de asemenea reducerea transmiterii chiar daca si in Romania noi facem evaluari periodice a numarului de persoane care sunt diagnosticate cu Sars-COV-2 dupa vaccinare, atat dupa prima doza, cat si dupa cea de-a doua doza, procentul este semnificativ redus. Vorbim de circa 1.000 de persoane care au fost diagnosticate cu infectie Sars-COV-2 din peste 700.000 de persoane vaccinate cu doua doze ceea ce inseamna foarte putin comparativ cu populatia nevaccinata tinand cont si de faptul ca cei care sunt diagnosticati in marea lor majoritate au infectii asimptomatice", a declarat Valeriu Gheorghita in seara zilei de duminica, 21 martie.