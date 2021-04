Valeriu Gheorghita crede ca, teoretic, pot fi atinse tintele de vaccinare: "In medicina, lucrurile nu sunt neaparat ca in matematica"

Valeriu Gheorghita a fost intrebat, luni, la Antena 3, daca vor putea fi atinse tintele de vaccinare anuntate de autoritati, respeciv 6 milioane de persoane la inceputul verii si peste 10 milioane in septembrie si a afirmat ca "in medicina, lucrurile nu sunt neaparat ca in matematica". Presedintele CNCAV a precizat ca rolul autoritatilor este sa faca tot posibilul ca oamenii sa aiba unde se vaccina, daca isi doresc acest lcuru."Din punct de vedere teoretic, putem sa asiguram acest obiectiv, dar vorbim si de adresabilitatea persoanelor si de disponibilitatea persoanelor de a se vaccina", a mai precizat Gheorghita. Acesta a vorbit si despre vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani. "Primul pas important este sa se obtina autorizarea pentru administrarea vaccinului la segmentul de varsta 12-15 ani. Singurul vaccin care este in masura sa asigure aceasta indicatie, in momentul de fata, este vaccinul de la compania Pfizer, care a si depus documentatia(...) In general, timpul de acordare a acestei autorizari este de aproximativ doua luni , asa ca estimam ca din al treilea trimestru al acestui an se va obtine aceasta autorizare si vom putea sa includem inclusiv aceasta grupa de varsta pentru vaccinarea cu Pfizer", a mai precizat Gheorghita.Acesta a explicat ca, deja in toamna, "ar trebui ca numarul de doze sa fie suficient si sa nu se mai impuna o prioritizare"."Desigur ca este important sa facilitam accesul celor mai vulnerabili la vaccinare. Cred ca pana la acel moment vom reusi sa vaccinam mare parte a persoanelor adulte, care isi doresc, asa ca din septembrie ar trebui sa avem suficiente locuri si doze cat sa nu mai fie nevoie de aceasta prioritizare si sa existe un acces mult mai usor la procesul de vaccinare", a mai afirmat Valeriu Gheorghita.