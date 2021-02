Etapa a III-a de vaccinare anti-COVID va incepe in aprilie, daca se livreaza conform planificarii. Ce spune medicul Valeriu Gheorghita

"Etapa a III-a probabil ca va incepe in luna aprilie. Mai multe date vom pune la dispozitie, probabil, spre sfarsitul lunii februarie sau inceputul lunii martie, in momentul in care vom avea acces la noile calendare de livrare pentru al doilea trimestru, pentru ca in baza acestor calendare de livrare ne putem face un plan de actiune referitor la numarul de centre si de cabinete de vaccinare care vor putea fi deschise, incat sa acoperim necesarul persoanelor care se vor programa. (...) Estimam ca luna aprilie, daca datele de livrare raman cele estimate initial", a afirmat presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita , intr-o conferinta de presa, la Palatul Victoria El a subliniat ca important pentru autoritati este ca, in perioada urmatoare, sa se respecte principiul de 75% locuri disponibile pentru populatia vulnerabila - persoane cu boli cronice, persoane varstnice, respectiv 25% persoane care deservesc activitati esentiale, astfel incat sa se ofere sanse reale persoanelor vulnerabile de a fi vaccinate.Valeriu Gheorghita a precizat ca imunizarea populatiei generale, programata in etapa a III-a, va fi asigurata prin intermediul a 750 de centre, totalizand aproximativ 1.760 de cabinete, fiind posibila vaccinarea unui numar de peste 100.000 de persoane zilnic, la capacitate maxima.