Valeriu Gheorghita, despre profesoara care a murit dupa ce s-a imunizat impotriva COVID-19: "Nu are cum sa fie legat de vaccin"

Gherghita a spus ca a aflat de caz din presa, abia sambata."Unele date medicale si investigatii efectuate sunt relevante. Din cele prezentate in materialul din presa arata o disfunctie multipla de organe care nu are in niciun caz cum sa fie legata de vaccin, pentru ca din punct de vedere fiziologic nu se pot instala intr-un timp atat de scurt discunctii multiple de organe. Deci, cu siguranta, era o afectiune grava pre-existenta care a avut parcursul ei natural, din pacate. Medical, nu este suficient de mult timp ca vaccinul sa contribuie intr-un fel sau altul", a spus Valeriu Gheorghita intr-o interventie la Antena 3.Potrivit metodologiei, a adaugat el, evenimentul trebuie raportat oficial "indiferent daca se ridica sau nu suspiciunea vreunei relatii de cauzalitate". "Chiar daca, din punct de vedere medical, noi stim ca nu exista nicio legatura, totusi acea fisa de raportare trebuie completata de catre profesionisti in domeniul sanatatii si transmisa catre Agentia Nationala a Medicamentului"."Pe masura ce noi vom vaccina un numar mult mai mare de persoane, cateva milioane de persoane, va imaginati ca in lotul acelor persoane apar evenimente naturale care sunt legate de conditii medicale pre-existente si pe care nu le punem pune pe seama vaccinarii. Trebuie sa intelegem ca, din pacate, sunt evenimente care tin de evolutia biologica a unor boli pre-existente, cunoscute sau nu", a mai declarat medicul. Adriana Bunea , o profesoara de la Liceul German din Oradea a ajuns la spital la trei zile dupa ce a primit a doua doza din vaccinul Moderna. Sotul femeii a precizat ca aceasta s-a simtit rau in mai multe randuri in ultimele saptamani, fara insa a fi cunoscuta cu probleme medicale.Reprezentanti ai spitalului au declarat pentru presa locala ca in cazul femeii exista suspiciunea unei intoxicatii cu o substanta necunoscuta, excluzand orice legatura cu vaccinul.