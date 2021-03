Tanarul vaccinat cu Moderna in loc de Pfizer, contactat de Valeriu Gheorghita. Ce vesti i-a dat coordonatorul campaniei de vaccinare

Tanarul avea prima adeverinta de vaccinare la el

Gheorghita a spus ca in cazul sau nu se impune reluarea schemei de imunizare."Gheorghita a solicitat contactul tanarului vaccinat cu Moderna in loc de Pfizer, la Centrul de Vaccinare de la Romexpo, si i-a telefonat pentru a-l linisti din punct de vedere medical. In cazul sau nu se impune realuarea schemei de imunizare, iar starea lui actuala este buna", transmite CNCAV, potrivit Mediafax De asemenea, "s-a solicitat DSP Bucuresti efectuarea unei evaluari oficiale la centrul de vaccinare de la Romexpo, pentru verificarea modului in care procedurile in vigoare au fost respectate, implementarea delimitarii fluxurilor, in functie de tipul vaccinurilor utilizate, respectiv remedierea eventualelor disfunctionalitatilor constatate". CNCAV precizeaza ca tanarului ii va fi eliberata adeverinta de vaccinare unde va fi mentionat tipul vaccinului administrat la rapel. Un tanar a povestit pe Facebook ca, desi prima doza de vaccin anti COVID-19 pe care a primit-o a fost de la Pfizer, a primit rapelul cu Moderna la cel mai mare centru de vaccinare din Bucuresti."Astazi am devenit un cobai mai aparte, pentru ca am primit un rapel de la Moderna dupa ce pe 24 februarie fusesem vaccinat cu Pfizer. S-a gresit, apoi iar s-a gresit!", a scris tanarul pe Facebook. Vaccinarea s-a facut la RomExpo. "Am ajuns in centrul de vaccinare numarul 5 de la RomExpo, am completat documentul de la receptie, am fost trimis la cabinetul numarul 21. Prima greseala! Cel care m-a repartizat, m-a trimis la un cabinet unde se faceau doar vaccinuri Moderna, desi pe lista, in dreptul numelui meu, scria Pfizer", a povestit barbatul care sufera de diabet.