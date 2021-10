Gheorghiţă: "Decizia de a nu-mi vaccina copilul de peste 12 ani de teama unor reacţii adverse nu este suficient de întemeiată"

Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a afirmat că riscul de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este crescut, aşa încât decizia părinţilor de nu-şi vaccina copilul în vârstă de peste 12 ani de teama unor reacţii adverse nu este una suficient întemeiată, având în vedere că boala este complicată atât ca evoluţie, cât şi ca potenţiale sechele pe termen lung.

Valeriu Gheorghiţă a fost întrebat joi, 7 octombrie, după ce s-a vaccinat cu doza a treia, ce le transmite părinţilor care au decis să nu îşi vaccineze copiii de peste 12 ani.

"Toate ezitările, toate întrebările, preocupările sunt absolut legitime şi de-a lungul acestor luni am înţeles şi am ascultat fiecare opinie şi am încercat să oferim răspunsurile potrivite, bazându-ne pe datele ştiinţifice validate, şi nu pe speculaţii. Avem date cât se poate de clare de siguranţă, de tolerabilitate şi de eficacitate, cu atât mai mult eficienţa a fost probată şi validată în viaţa de zi cu zi. Cred că iar ne întoarcem la încredere şi la educaţie sanitară. Avem nevoie, atunci când nu cunoaştem toate aceste informaţii ca să ne determine să luăm o decizie să întrebăm medicul de familie, să ne uităm la informaţiile care provin din surse oficiale, avem suficiente informaţii pe care să le folosim pentru a decide ce este spre binele nostru”, a afirmat Valeriu Gheorghiţă.

El a precizat că riscul de infectare este foarte mare, iar decizia părinţilor de a nu-şi vaccina copiii de peste 12 ani de teama unor reacţii adverse nu este una suficient de întemeiată.

"Astăzi, riscul de infectare este foarte mare, practic, dacă vorbim de o rată de incidenţă de peste 10 la mie înseamnă o persoană din 100 sunt potenţial infectate în momentul în care mergem pe stradă. Riscul de infectare este crescut aşa încât decizia de a nu îmi vaccina copilul de peste 12 ani de teama unor reacţii adverse nu este una suficient de întemeiată, ţinând cont că boala în sine este mult mai complicată ca evoluţie şi ca potenţiale sechele pe termen lung, inclusiv acele riscuri de complicaţii cardiace de care ştim că majoritatea tinerilor se tem tocmai pentru că a fost deschis acel semnal de siguranţă. Este un studiu recent publicat, în săptămâna aceasta, care arată că incidenţa miocarditei la grupa de vârstă 18-25 de ani pentru doza 1 este de 0,8 cazuri la un milion de doze administrate, iar pentru doza 2 este de 5,8 cazuri la un milion de doze administrate. În toate situaţiile evoluţia a fost favorabilă, au fost cazuri uşoare, care s-au rezolvat. Eu nu spun că nu este un lucru important, dar prin informare şi prin încredere trebuie să înţelegem care sunt semnele eventual care pot să ridice o astfel de suspiciune şi să ne adresăm unui serviciu medical”, a declarat Valeriu Gheorghiţă.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat, miercuri, că, după centralizarea a 290.000 de chestionare completate de părinţii elevilor care ar putea fi vaccinaţi, 77,5% dintre aceştia au răspuns cu "Nu".

