Inca 38.000 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore.1.022.066 de romani vaccinati

In ultimele 24 de ore au fost administrate alte 30.006 doze de vaccin Pfizer, 29.380 fiind prima doza. Alte 8.679 de doze au fost cu vaccinul AstraZeneca.In ceea ce priveste reactiile adverse, au fost raportate doar 131 de reactii usoare, doar 28 dintre acestea fiind in cazul serului Pfizer. Romania a atins pragul de un milion de persoane vaccinate miercuri, 3 martie. Persoana cu numarul 1.000.000 este o femeie in varsta de 86 de ani, cu probleme locomotorii, pe nume Valentina Fulga, care a fost imunizata la Spitalul Universitar din Bucuresti Femeia a venit impreuna cu fiica ei si s-au vaccinat amandoua.Cel care a vaccinat-o este chiar Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei de vaccinare din tara.