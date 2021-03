Cum va decurge vaccinarea la medicul de familie. Jumatate dintre acestia doresc sa participe la campania de imunizare

"Este un sondaj efectuat de catre patronatul medicilor de familie si care mi-a fost pus la dispozitie in aceste zile, in care exista o disponibilitate de circa 55% dintre medicii de familie de a participa la acest demers, atunci cand vor fi solicitati in acest sens. Drept pentru care ne asteptam undeva la 50-55%. Sigur, eu imi doresc sa fie acest procent cat mai mare pentru ca cu cat vor fi mai multi implicati cu atat vom putea accelera procesul de vaccinare, insa orice coleg care isi doreste sa participe este binevenit", a afirmat Valeriu Gheorghita, marti dupa amaiza, intr-o conferinta de presa. El a precizat ca nu s-au luat inca deciziile finale, insa au fost stabilite principiile care vor sta la baza acestei activitati."Fiecare medic de familie va avea un ID creat in Registrul Electronic National al Vaccinarilor. Practic, cabinetul unde inregistreaza fiecare persoana vaccinata isi va efectua catagrafia pacientilor din lista si zilnic, noi am considerat ca un numar de circa 20 de persoane este rezonabil, care sa fie vaccinate in fiecare zi dupa un program de 5 zile pe saptamana, de luni pana vinerea. Insa medicii de familie vor avea posibilitatea sa-si faca programul in functie de cum au activitatea la cabinet, asa incat nu trebuie sa vaccineze zilnic. Important este ca intr-o saptamana sa avem acel estimat de persoane vaccinate. Fiecare persoana vaccinata va fi inregistrata in Registrul Electronic National al Vaccinarilor si restul procedurilor se deruleaza dupa cele deja existente", a explicat medicul.Acesta a mentionat ca procedura de inoculare a serului, supravegherea post-vaccinare raman neschimbate, iar suplimentar autoritatile vor sa distribuie odata cu vaccinurile si seringile si acele."Un lucru suplimentar, probabil ca numarul necesar de doze va fi alocat pentru o perioada de doua saptamani, asa incat, la nivelul fiecarui judet, spre deosebire de vaccinarea antigripala, in care medicii de familie se deplaseaza la DSP ca sa-si ridice dozele, in aceasta situatie vom organiza transport special pentru distribuirea dozelor catre cabinetele de medicina de familie", a adaugat el.Prioritizarea persoanelor din lista va respecta prioritatile din strategia nationala, iar persoanele nu vor trebui sa se programeze in platforma.Medicii de familie "vor fi remunerati conform cadrului normativ actual", a mai spus Gheorghita.