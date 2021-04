Ministrul Apararii: Nu exista conflict intre Valeriu Gheorghita si Vlad Voiculescu. Sunt suficient de inteligenti sa poata sa aiba un dialog profesional

Nicolae Ciuca a fost intrebat, joi seara, la TVR 1, faca exista un conflict intre Valeriu Gheorghita si Vlad Voiculscu si a raspuns razand: "Nici pe departe. Va dati seama ca in tot ansamblul acesta de activitati nu am stat sa urmarim partea de conflict personal si nici nu cred ca a fost un conflict personal. Cred ca sunt amandoi suficient de tineri si de inteligenti sa poata sa aiba un dialog profesional". Ciuca a precizat ca armata a adus "rigoare" in campania de vaccinare , dar si intreaga logistica de care dispune.In 12 martie, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a vorbit din nou despre relatia sa cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , el sustinand ca intre el si Voiculescu nu exista "tensiuni" din punct de vedere institutional.Ministerul Sanatatii a publicat, in premiera, date referitoare la pandemie defalcat pe judete. De exemplu, s-au prezentat numarul de teste realizate in fiecare judet, rata de pozitivare, numarul persoanelor spitalizate, cel al vindecatilor si cel al celor care s-au reinfectat. De asemenea, s-au publicat date referitoare la vaccinare. Prim-ministrul Florin Citu a anuntat ca vor fi facute verificari daca Ministerul Sanatatii a respectat legislatia atunci cand a publicat date referitoare la pandemie, precizand ca erau necesare mai multe avize.In replica, ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a precizat ca date referitoare la numarul de teste ar fi trebuit sa fie publicate cu mult timp inainte.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a declarant, raspunzand unei intrebari cu privire la publicarea de catre Ministerul Sanatatii a unor date referitoare la vaccinare, ca nu a facut plangere, ci a facut o informare la solicitarea premierului, legata de datele privitoare la vaccinare, modalitatea prin care sunt puse in mediul online si ce informatii sunt prezentate.