De ce nu este recomandata combinarea a doua sau mai multe vaccinuri impotriva COVID-19. Raspunsul medicului Valeriu Gheorghita

Decizie pentru toate scenariile cu AstraZeneca

Sistem de monitorizare a reactiilor adverse

Intrebat, la TVR1, daca persoanele care au primit prima doza de AstraZeneca ar putea face rapel cu alt ser in caz ca acesta va fi oprit de la administrare, Gheorghita a raspuns: "Nu s-a pus problema sa se retraga complet acest tip de vaccin.(...) Daca se va decide o impunere a unei limite de varsta de la care sa nu se mai administreze vaccinul de la AstraZeneca si exista persoane care au primit prima doza si sunt sub acea limita de varsta, se va lua o decizie privind schema de vaccinare, daca se continua cu acelasi vaccin sau se va continua cu un alt tip de vaccin, dupa exemplul Germaniei.(...) Mecanismul care pare a fi implicat in generarea acestor evenimente (trombotice - n.red.) este unul care tine de reactivitatea imuna a organismului uman, nu pare a fi un fenomen autoimun care sa creasca riscul de aparitie la a doua doza. Ca atare, daca avem o persoana care a dezvoltat evenimente trombotice dupa prima doza, clar este contraindicata administrarea celei de a doua doze cu acelasi tip de vaccin, insa, nu ne asteptam ca la a doua doza sa apara aceste evenimente".El a adaugat ca in tarile in care exista deja un numar important de persoane care sunt vaccinate cu a doua doza de la AstraZeneca nu s-au inregistrat cazuri de evenimente trombotice. Acestea sunt datele disponibile la acest moment . (...) Nu este recomandata in acest moment combinarea a doua sau mai multor vaccinuri. Rapelul pentru vaccinul de la AstraZeneca se poate extinde pe o perioada de pana la trei luni, chiar si peste. Tocmai de aceea, cred ca va fi luata in cursul zilei de maine o decizie clara referitoare la toate scenariile, inclusiv la cea de a doua doza de vaccin, daca ramane din acelasi vaccin sau nu", a afirmat Gheorghita.Potrivit acestuia, neincrederea in serul AstraZeneca este "absolut fireasca", dar trebuie puse in balanta beneficiile vaccinarii si riscurile bolii. Neincrederea care s-a dezvoltat in ultima perioada pentru vaccinul de la compania AstraZeneca as putea sa o cataloghez ca fiind absolut fireasca. Am anticipat aceasta evolutie, a cresterii ezitarii, a neincrederii, tocmai in virtutea deciziilor care au fost diferite la nivel european. Au fost tari care au decis suspendarea temporara a vaccinarii cu vaccinul de la AstraZeneca.(...) Au fost tari care au suspendat temporar un anumit lot, si Romania a luat aceasta decizie, si tari care au decis sa continue. Toate tarile s-au raportat la aceleasi date stiintifice, dar au luat masuri diferite. Iar astazi, cred ca e momentul firesc sa fie luata o decizie comuna la nivelul tuturor tarilor europene. Ne dorim cu totii acest lucru (...) asa incat sa reconstruim increderea in acest tip de vaccin. Pana la urma trebuie sa punem in balanta beneficiile vaccinarii, care sunt indiscutabil mai mari decat riscurile acestei boli", a sustinut Gheorghita.El a precizat ca vaccinurile pe care le avem la dispozitie in acest moment pentru combaterea COVID-19 "nu sunt perfecte", dar ca este foarte important sa existe un sistem de monitorizare, pentru a putea preveni si interveni la timp in cazul unor semnale de alarma."Avem la indemana aceste vaccinuri. Fara doar si poate nu sunt perfecte, nu sunt vaccinuri care sa nu aiba aceste reactii adverse pe care le vedem, si ele sunt mentionate in rezultatul caracteristicilor produsului. Astazi, Agentia Europeana a Medicamentului completeaza rezumatul caracteristicilor produsului de la AstraZeneca in care se mentioneaza ca eveniment extrem de rar acest risc de evenimente trombotice.Insa ce este important, este sa avem un sistem foarte bun de monitorizare, de raportare, de recunoastere a acestor evenimente, pacientii sa beneficieze de anumite ingrijiri, de o abordare comuna din punctul de vedere terapeutic, sa fie un ghid comun la nivel european de abordare a acestora cazuri si, de asemenea, beneficiarii, persoanele vaccinate sa stie care sunt semnele de alarma si sa se adreseze unui serviciu medical", a spus Gheorghita.