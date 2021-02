Persoanele care s-au vaccinat cu prima doza in afara Romaniei pot face rapelul in tara

Sunt cazuri punctuale unde in situatia respectiva persoana se va adresa unui centru de vaccinare din proximitatea domiciliului cu dovada ca a fost vaccinat cu prima doza pentru a sti exact ce tip de vaccin sa-i fie administrat si evident ca se va asigura vaccinarea", a declarat Valeriu Gheorghita , la Digi24. Valeriu Gheorghita a anuntat ca de luni, 1 martie, vor fi cel putin 30.000 de persoane vaccinate in fiecare zi si vor fi zile in care se va depasi cifra de 40.000 de persoane imunizate. El a adaugat ca scaderea persoanelor vaccinate in ultimele zile a fost cauzata de numarul limitat de doze pe care l-a avut Romania."As vrea sa fac o precizare legata de aceasta scadere din ultimele zile a numarului de persoane vaccinate la nivel national, a fost o scadere practic cauzata de numarul limitat de doze din luna februarie in sensul in care pe baza calendarului de livrare am blocat locurile la programare dupa 11 februarie si am deschis noi locuri din 1 martie.De maine vor fi cel putin 30 de mii de persoane vaccinate in fiecare zi, vom avea zile in care vom depasi 40.000 de persoane vaccinate. Aceasta scadere din ultimele zile nu este cauzata de scaderea adresabilitatii persoanelor, ci a fost generata de lipsa programarilor care la randul ei a fost cauzata de o indisponibilitate a dozelor. A trebuit sa si reprogramam o parte dintre persoane pentru ca am avut suficiente doze", a explicat Valeriu Gheorghita, duminica seara.