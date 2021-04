Valeriu Gheorghita: Rapelul cu AstraZeneca va fi anulat daca apar tromboze dupa prima doza

"La acest moment nu exista date care sa sugereze o crestere a riscului de evenimente adverse, dimpotriva, stim ca dupa cea de-a doua doza frecventa reactiilor adverse pentru vaccinul de la AstraZeneca este mult scazuta comparativ cu prima doza. Desigur ca daca avem o persoana care a dezvoltat un eveniment trombotic dupa prima doza, categoric nu va mai face a doua doza cu acelasi tip de vaccin", a declarat dr. Valeriu Gheorghita. Comitetul de siguranta al Agentiei Europene a Medicamentului a anuntat ca exista o legatura cauzala intre aparitia cheagurilor de sange si vaccinarea cu serul AstraZeneca, aparitia acestora putand fi inclusa in lista de efecte adverse foarte rare. EMA anunta, insa, ca nu retrage recomandarea folosirii vaccinului AstraZeneca pentru ca efectele sunt extrem de rare. Ele urmeaza sa fie adaugate in prospect.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) anunta miercuri ca formarea unor cheaguri de sange este necesar sa fie inregistrata drept un efect secundar "foarte rar" al vaccinului AstraZeneca-Oxford, relateaza AFP. EMA a stabilit "o legatura posibila cu cazuri foarte rare de cheaguri de sange neobisnuite si un nivel de trombocite scazut", anunta agentia cu sediul la Amsterdam. Comitetul pentru siguranta (PRAC) a confirmat ca beneficiile AstraZeneca in prevenirea COVID-19 depasesc riscurile si efectele adverse . (...) Acest vaccin s-a dovedit foarte eficient, vaccinarea este extrem de importanta si trebuie sa folosim vaccinurile pentru a combate efectele devastatoare ale pandemiei", a anuntat sefa EMA, Emer Cooke, intr-o conferinta de presa.