Problema "esentialilor" care iau locul pacientilor cronici la vaccinare. Tot mai multi romani eligibili se ofera sa-si cedeze locul: "Aceasta judecata morala este corecta"

Este o judecata morala corecta

Modul de programare i-a dezavantajat pe bolnavii cronici

Renuntarea la programare poate bulversa si mai mult procesul

Nu stim inca daca vaccinul opreste si raspandirea virusului

Campania de vaccinare a scazut reticenta in randul populatiei

O noua regula: doar 25% esentiali, 75% persoane din categoriile de risc

Acest gest de altruism moral al celor care s-ar fi putut vaccina, prin faptul ca fac parte din domeniile esentiale incluse in etapa secunda fara insa a fi intr-o categorie de risc, poate rezolva una din lacunele campaniei demarate de tara noastra in care pacientii cronici nu reusesc sa se programeze intr-un timp util. Pe de alta parte, expertii atrag atentia ca acest rationament etic nu este atat de evident, renuntarea la programare poate crea haos si nu asigura ca vaccinul va ajunge in final la un pacient cronic."Doi dintre angajatii mei au fost in armata, respectiv sotie intr-un institut, si amandoi se pot inscrie (unul a si fost inscris deja de la institutul sotiei, a fost informare interna oficiala). Eu pot astepta, desi lucrez cu publicul, dar inteleg sa ajunga la vaccinare intai cei din categoriile de risc, cei batrani si cei bolnavi, nu toate rudele celor angajati la stat", este doar una din postarile de pe retelele de socializare in care oamenii subliniaza acest imperativ moral de a-i lasa pe bolnavii cronici sa aiba intaietate la vaccinarea anti COVID.Dezbaterile au pornit dupa ce atat presa cat si marea parte a oamenilor au semnalat dificultatea pe care o au acesti pacienti in a avea acces prioritar la vaccinare, fiind cei mai expusi riscului unui deces in urma infectiei cu SARS-CoV-2. Mai mult, cotidianul Libertatea a scris ca luni, 25 ianuarie, persoanele din "categoriile esentiale" au ajuns sa fie la fel de multi cu cei peste 65 de ani.Expertii din domeniu sustin insa ca nu este doar un imperativ moral ca persoanele la risc sa beneficieze mai repede de vaccin, dar si ca acestea au fost dezavantajate de modul in care a fost operationalizata platforma de inscrieri.Medicul Radu Tincu este de parere ca rationamentul moral al celor care aleg sa nu se inscrie la vaccinare spre a oferi prioritate pacientilor cronici este cel corect in contextul in care riscul unui deces sau de a dezvolta forme severe ale infectiei cu noul coronavirus este mult mai ridicat."Cred ca aceasta judecata morala este corecta. In etapa a doua de vaccinare intra intr-adevar persoanele vulnerabile, persoanele varstnice cu boli cronice si persoanele din domeniile critice. Insa intre o persoana care are 68 de ani si mai multe boli cronice asociate, si o persoana de 35 de ani, care lucreaza intr-un domeniu critic, este evident ca sansa ca persoana varstnica sa dezvolte o forma severa in urma infectiei cu coronavirus si sa ajunga in terapie intensiva este mult mai mare.De aceea cred ca aceasta decizie, pana la urma personala, pe care au luat-o aceste persoane, este una corecta. Prioritizarea asa trebuie facuta. Persoanele expuse sa dezvolte forme severe de boala trebuie sa se vaccineze primele. Si abia ulterior cei din domeniile prioritare", a declarat medicul Radu Tincu, medic primar de terapie intensiva la Spitalul Floreasca din Capitala.Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania , el insusi un pacient cronic care spune ca nu a reusit inca sa se programeze, subliniaza faptul ca, prin modul in care s-a facut inscrierea la vaccin, persoanele in varsta cu afectiuni cronice au fost dezavantajate. Altfel, mult mai usor a fost pentru un angajator sau institutie sa-si programeze personalul, ocupand astfel locurile disponibile in perioada urmatoare."Discutiile au fost cumva altfel la inceput. Avand in vedere ca vorbim de etapa a doua, unde intra mult mai multe categorii, discutia la inceput era ca inclusiv aceasta etapa sa fie re-etapizata. Adica sa avem o prima linie prin care sa mergem catre centrele de batrani, centrele de ingrijire, acolo unde se putea face totul foarte repede avand in vedere ca-i aveai la un loc, aveai listele, si nu era nevoie de foarte mare logistica. Apoi veneau persoanele de peste 65 de ani si bolnavii cronici din grupurile la risc si candva, etapa a treia, sa continue cu aceste institutii esentiale unde era nevoie de vaccinare, fiind de importanta maxima. Lucrurile nu ar mai fi fost aglomerate, incalcite.Din pacate, de la planificare si discutii la realitate s-a intamplat urmatorul fenomen. Pe cei care au fost angajati in aceste institutii, angajatorii au putut sa-i programeze in numar foarte mare la la inceput. A fost un avantaj ca o persoana juridica care are 100-200 de angajati sa-i poata programa comparativ cu mine, pacient cronic prin aceasta platforma online. Si atunci, aceste categorii, ce sunt mai greu de planificat, pentru ca o persoana in varsta nu are neaparat acces la telefon, internet sa se descurce cu platforma online, altii multi dintre noi nu ne-am descurcat ca a mai si cazut platforma de cateva ori, la call center nu raspunde nimeni - singurii care ne-au putut ajuta mai mult au fost medicii de familie insa si ei au avut dificultati si nici timpul nu le-a permis.Astfel am avut aceasta aglomerare de programari la inceputul etapei a doua, cand institutiile si-au programat si vaccinat angajatii, si pacientii cronici care reusesc sa se programeze acum ajung undeva in aprilie. Asta daca gasesc centre cat de cat apropiate.E pacat ca s-a ajuns la situatia sa ne gandim sa oferim locul cuiva. Din punctul meu de vedere important e ca toata lumea sa se vaccineze. Daca numarul centrelor functionale ar fi fost mai mare si platforma ar fi functionat am fi putut avea mai multi pacienti cronici programati", a declarat Radu Ganescu.Insa, Radu Ganescu este de parere ca un val de renuntari la programarile facute deja ar putea duce la o bulversare si mai mare a procesului de vaccinare si, mai important, nu ar asigura ca vaccinul ar ajunge la un pacient din categoria de risc."Pe de alta parte, oricat de binevenit ar fi gestul de a renunta la programarea facuta este posibil sa duca la o si mai mare degringolada. Asta pentru ca daca o persoana s-a programat deja si nu se prezinta nu inseamna ca va fi cineva la usa, cineva dintr-o categorie de risc mai mare, care sa beneficieze de acel vaccin. Daca te-ai programat, e bine sa-l faci, nu e nicio problema. Pe mai departe ar fi bine insa sa putem debloca partea de programare pentru pacientii cronici", a concluzionat Radu Ganescu.Acesta este si argumentul principal al unui articol de opinie din New York Times , in care mai multi specialisti in Sanatate Publica subliniaza ca a renunta la vaccin nu reprezinta o garantie ca acesta va ajunge la o persoana care ar avea o nevoie mai mare de el. "Este foarte probabil ca vaccinul pe care tu il declini sa ii fie oferit unei persoane cu un risc mai scazut decat al tau. Mai rau, ar putea fi aruncat daca nu este administrat la timp", scrie autorul articolului din NYT. In plus, un alt argument pentru a nu renunta la programarea facuta ar fi acela ca cel mai adesea judecam gresit riscul sau categoria de risc in care ne-am putea situa.Un alt argument al celor care sustin ca o prioritizare nu ar fi imperativ moral este acela ca vaccinare i-ar proteja, indirect, si pe cei din categoriile de risc. Vaccinandu-se, persoanele expuse unui risc mai scazut dar cu un numar de contacti mai ridicat ajuta la stoparea raspandirii virusului, protejandu-i astfel si pe bolnavii cronici.Vasile Barbu, presedintele Asociatiei Pacientilor din Romania, este de parere ca prioritizarea in etapa secunda trebuia sa fie facuta mult mai precis in functie de riscul fiecarei categorii. Acesta sustine ca nu toti angajatii din politie sau din presa ar fi trebuit sa se poata inscrie, ci strict doar cei care interactioneaza sau opereaza pe teren. In plus, acesta sustine ca in acest moment nu exista studii care sa arate ca o persoana vaccinata nu transmite infectia, motiv pentru care, in opinia sa, vaccinarea trebuia sa fie prioritizata strict in functie de risc."Prioritizarea trebuia sa fie facuta mult mai in detaliu. Spre exemplu, la noi s-a introdus acest criteriu de varsta de 65 de ani - insa sunt foarte multe persoane peste aceasta varsta si care nu au anumite boli cronice cu risc. Au boli cronice, dar nu sunt cu risc. Un pacient care are o boala cronica lagata de tesutul osos, are o afectiune la genunchi, nu prezinta un risc mai mare fata de cineva care are o boala cronica respiratorie, cardiaca sau diabetica. Trebuia sa se faca o evaluare mult mai corecta.La fel cu angajatii din MAI sau cei din presa. Sigur, presa trebuie sa fie peste tot, si atunci exista un riscm mai ales ca trebuie sa te apropii de oameni. Dar nici din presa nu toti sunt expusi unui astfel de risc. Acum toata lumea s-a ingramadit doar pentru ca au avut acces chiar daca sunt tineri. Eu unul cu o afectiune coronariana am reusit cu greu sa ma inscriu si abia peste cateva saptamani am gasit loc pentru programare. Si in situatia mea sunt multi altii.Din pacate argumentul cum ca daca ai facut vaccinul nu mai poti transmite virusul nu este inca dovedit stiintific. Dezbaterea este inca deschisa pe aceasta tema , fiind semnalate cazuri de persoane care au fost vaccinate au transmis mai departe infectia. Si atata timp cat nu avem niste studii oficiale in acest sens, atata timp cat nu avem un consens stiintific ca persoanele vaccinate nu mai transmit virusul nu cred ca argumentul este intemeiat. Este vroba doar de riscul persoanei vaccinate" a declarat Vasile Barbu.Intr-adevar, chiar duminica, 24 ianuarie, autoritatile din Marea Britanie au subliniat faptul ca persoanele vaccinate pot transmite infectia mai departe. Este ceea ce au subliniat si expertii epidemiologi din Statele Unite , subliniind necesitatea ca si cei vaccinati sa poarte in continuare masti de protectie. Potrivit acestora, studiile clinice derulate de Pfizer si Moderna au urmarit doar posibilitatea ca persoanele vaccinate sa se infecteze, lasand deschisa posibilitatea transmiterii mai departe a virusului.Asa cum subliniaza insa profesorul Razvan Chereches, un aspect pozitiv al modului in care autoritatile de la Bucuresti au organizat etapa a doua de vaccinare este scaderea reticentei fata de vaccin in randul populatiei generale. Acesta subliniaza insa ca, dupa modul in care a fost gandita, nu s-a incercat prioritizarea pacientilor cronici."Daca s-ar fi dorit prioritizarea celor vulnerabili, atunci s-ar fi permis doar inscrierea lor. De exemplu in primele doua saptamani doar cei cu comorbiditati, apoi doar cei peste 65 de ani, si asa mai departe. Nu aceasta a fost intentia. S-a dat drumul sa se inscrie toata lumea in acelasi timp, ceea ce a dus la un flux ridicat de inscrieri dar si la un ritm ridicat de vaccinare.In plus, a contribuit masiv la scaderea reticentei la vaccinare in randul populatiei generale pentru ca s-a creat impresia ca este un produs dezirabil si pentru care e bataie. Sigur, in acest moment multe persoane se confrunta cu aceasta dilema etica personala insa cred ca e genul de situatie in care doar pe termen lung vom sti daca strategia guvernului a functionat si a dus la un ritm de vaccinare satisfacator sau a lasat persoane vulnerabile descoperite.In acest moment tot ceea ce putem spune este ca avem un ritm de vaccinare destul de bun Oricum, in acest moment, efectul vaccinarii asupra dinamicii pandemiei este unul minimal. Efectele se vor vedea din toamna. Un milion de persoane vaccinate nu vor face diferenta. Daca era vorba de un milion de persoane vulnerabile era altceva. Din pacate scepticismul asupra vaccinului a fost raspandit in randul acestora la fel ca si in randul populatiei generale", a explicat Razvan Chereches, profesor de Politici de Sanatate Publica la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca De altfel Centrul pentru Combaterea Bolilor din SUA (CDC) stabilea clar ca vaccinarea trebuie centrata pe obiectivul vaccinarii persoanelor cu cel mai ridicat risc dar si al celor din domeniile esentiale, necesare functionarii economiei.Saptamana trecuta autoritatile au adus in discutie posibilitatea de a modifica strategia de vaccinare astfel incat varstnicii si persoanele vulnerabile sa aiba prioritate. Joi, 21 ianuarie, Comitetul de coordonare a vaccinarii anuntase modificarea platformei de inscriere astfel incat pe parcursul unei zile 25% dintre programari sa fie destinate persoanelor din domeniile esentiale si 75% persoanelor vulnerabile.Reprezentantii Comitetului de vaccinare anuntau ca au transmis catre echipa Serviciul de Telecomunicatii Speciale ( STS ) noile cerinte in baza carora sa fie modificata platforma de programare si sa fie implementate noi functionalitati, care sa prioritizeze varstnicii si persoanele vulnerabile, astfel incat pe parcursul unei zile, 25% din programari sa fie destinate persoanelor din domeniile esentiale si 75% persoanelor vulnerabile."Modificarile solicitate vor fi puse in productie in urmatoarele zile, dupa dezvoltare si o scurta perioada de testare", au transmis la acea data autoritatile.Efortul autoritatilor in acest sens a inceput inca de acum doua saptamani, cand Ministerul Sanatatii transmitea ca, in contextul unui numar insuficient de doze, "sa dam prioritate bunicilor nostri" "Inca nu avem suficiente doze de vaccin pentru toti romanii. De aceea este important ca in a doua etapa a vaccinarii impotriva COVID-19 sa dam prioritate bunicilor nostri, persoanelor cu boli cronice si lucratorilor din domenii esentiale. Avem mare incredere ca medicii vor programa pentru vaccinare persoanele care chiar au nevoie", era mesajul transmis pe Facebook de minister Duminica insa, Grupul de comunicare al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca peste 840.000 de persoane erau programate pentru vaccinare in cea de-a doua etapa. Din cele 842.300 de persoane din etapa a II-a, 346.474 sunt adulti de peste 65 ani, 189.290 sunt persoane cu afectiuni cronice si 306.536 angajati din domenii esentiale.Luni, 25 ianuarie, 65 de pacienti COVID au pierdut lupta cu virusul . Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 40-49 ani, 3 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 14 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 26 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 21 decese la categoria de peste 80 de ani.62 dintre decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati.CITESTE SI: