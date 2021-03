Valeriu Gheorghita, despre numarul mare de reactii adverse la serul AstraZeneca: "Nu sunt reactii mai grave si sunt mai rare la doza a doua"

Fiecare centru se va folosi un singur tip de ser

Gheorghita a dat asigurari ca reactiile adverse nu sunt mai grave decat in cazul serurilor bazate pe ARN mesager si ca numarul reactiilor adverse scade la inocularea celei de-a doua doze. Intrebat care este motivul pentru care vaccinul companiei AstraZeneca provoaca mai multe reactii adverse decat cele de la Pfizer si Moderna, medicul Valeriu Gheorghita a explicat ca aceste reactii nu sunt mai grave si sunt date de tipul vacinului."Asa este. As vrea sa precizez, in schimb, ca nu sunt reactii mai severe, sunt doar mai frecvente si depinde de tipul vaccinului. Reamintesc ca vaccinul de la compania AstraZeneca este un vaccin bazat pe vector viral, este un vaccin mai reactogen, in mod deosebit la persoanele tinere comparativ cu persoanele cu varsta de peste 60-65 de ani.Frecventa reactiilor adverse este mai rara dupa doza a doua, iar aceste vaccinuri pe baza de vector viral induc o reactie din partea organismului, o reactie imunologica atat fata de antigenul din vaccin, cat si fata de vector, practic fata de acel tip de adenovirus slabit care reprezinta vehiculul prin care celula primeste informatia genetica necesara sintezei proteinei S. Deci este o particularitate care tine de tipul de vaccin", a explicat Gheorghita.In ceea ce priveste imunitatea pe care o obtin cei care se vaccineaza, Gheorghita a precizat ca estimarea este de "cel putin un an".Gheorghita a aratat, de asemenea, ca, in afara celor programati, exista peste un milion de persoane care si-au facut cont in platforma de vaccinare si care asteapta deschiderea programarilor pentru a se imuniza.Valeriu Gheorghita a afirmat ca in centrele de vaccinare se va folosi un singur tip de ser, vorbind despre centre "monovaccin", cele mai multe urmand a administra serul produs de Pfizer/BioNTech. El anunta ca persoanele care se vor inscrie nu vor putea opta pentru un anumit tip de vaccin, intrucat tipul de ser nu va fi precizat in dreptul centrelor, in platforma."Ceea ce conteaza in final este nivelul de protectie pe care il obtinem prin vaccinare, lucru care este dovedit a fi maximal pentru toate vaccinurile fata de formele severe, fata de internare si fata de decesul din cauza acestei maladii", explica Gheorghita.Valeriu Gheorghita a reafirmat ca persoanele care se programeaza nu vor putea opta pentru tipul de vaccin care le va fi administrat. El a precizat insa ca centrele vor fi organizate in asa fel incat sa foloseasca fiecare un singur tip de vaccin. Cele mai multe centre vor folosi, conform estimarilor, serul de la Pfizer/BioNTech, acesta fiind vaccinul cu cele mai multe doze disponibile si cu cea mai larga categorie de varsta. Pe locul al doilea ca numar vor fi centrele cu vaccinul AstraZeneca, urmate de cele in care se va folosi serul de la Moderna."Arondarea geografica si distributia acestor centre la nivelul fiecarui judet va fi stabilita in functie de caracteristicile demografice. Unde avem populatie varstnica, vom avea un anumit tip de vaccin, unde avem mai mult populatie tanara vor fi cele trei tipuri de vaccin disponibile, care acopera acea grupa de varsta. In functie de tipul si de data rapelului, persoana va putea intui, intr-adevar, ce tip de vaccin, dar nu vei vedea pe centrul respectiv Pfizer, Moderna sau vaccin de la AstraZeneca sau, ulterior, Johnson&Johnson.Deci nu avem aceasta posibilitate si sa stiti ca in nicio tara nu exista posibilitatea ca persoanele sa opteze pentru un anumit tip de vaccin. Sigur, este o optiune indirecta pe care o pot avea persoanele respective, insa e important sa asiguram vaccinarea unui numar cat mai mare de persoane. (..) Ceea ce conteaza in final este nivelul de protectie pe care il obtinem prin vaccinare, lucru care este dovedit a fi maximal pentru toate vaccinurile fata de formele severe, fata de internare si fata de decesul din cauza acestei maladii", a explicat Gheorghita, marti dupa-amiaza, intr-o conferinta de presa.El a afirmat, de asemenea, ca a cerut Comisiei Stiintifice din cadrul Ministerului Sanatati sa se pronunte cu privire la varsta celor care por primi serul produs de compania AstraZeneca."Am trimis o adresa catre Ministerul Sanatatii, catre Comisia stiintifica si catre Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, de reevaluare a criteriului de varsta pentru vaccinul produs de compania AstraZeneca avand in vedere noile date de eficienta si de eficacitate la persoanele de peste 55 de ani si chiar este 65 de ani. Asteptam sa vedem care va fi punctul de vedere al Comisiei Stiintifice", a mai declarat medicul.El a precizat ca este posibil ca marti sa se discute aceasta adresa.