Record de vaccinari zilnice in Romania: peste 43.000 de persoane in ultimele 24 de ore. Au fost raportate 70 de reactii adverse minore

Vaccinarile programate dupa data de 28 ianuarie se amana

583 de centre de vaccinare anti-COVID, active in Romania

Romania are un stoc de 173.000 de doze de vaccin si un deficit de 117.000 de doze

In ultimele 24 de ore au fost administrate peste 43.747 de doze de vaccin, dintre care peste 15.000 sunt persoane care au primit doza de rapel.Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica , prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor (RENV), care tine evidenta vaccinarilor, situatia din ziua de 26 ianuarie a.c., ora 17.00, este urmatoarea:1.Numar de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech (in ultimele 24 deore): 43.747, la un numar de 43.747 persoane din care:-28.144 persoane vaccinate cu 1 doza;-15.603 persoane vaccinate cu 2 doze.2. Numar total de doze administrate de vaccin impotriva COVID-19 Pfizer BioNTech (incepand cudata de 27 decembrie 2020): 528.378, la un numar de 487.711 persoane din care:- 447.044 persoane vaccinate cu 1 doza;- 40.667 persoane vaccinate cu 2 doze.3. Numar total de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (in ultimele 24 de ore):70 reactii comune si minore, din care:- 10 reactii de tip local;- 60 reactii generale.4. Numar total de reactii adverse inregistrate la nivelul centrelor de vaccinare (incepand din 27 decembrie 2020): 1.283 reactii comune si minore, din care:- 387 reactii de tip local cu durere la locul injectarii;- 896 reactii generale (febra, cefalee, mialgii, artralgii, astenie, alergii de tip urticarie).Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul militar Valeriu Gheroghita, a declarat marti, 26 ianuarie, ca, incepand cu 28 ianuarie, se amana cu zece zile o parte din programarile, pentru prima doza, a persoanelor din categoria personalului esential.Conform oficialului, vor fi reprogramate persoanele care deservesc domenii esentiale si care nu au peste 65 de ani sau nu sufera de boli cronice.Concret, persoanele programate sa primeasca prima doza de vaccin anti-Covid intre 28 ianuarie si 11 februarie, care nu fac parte din categoriile exceptate si mentionate mai sus, vor fi amanate cu 10 zile.Masura a fost luata pentru a nu afecta doza de rapel si vaccinarea persoanelor vulnerabile - bolnavi cronici si persoane cu varasta peste 65 de ani. Cei reprogramati vor fi anuntati prin e-mail si SMS, conform medicului Valeriu Gheorghita . Reprogramarile se vor face in aceleasi centre de vaccinare.Presedintele Comitetului National de Coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat marti ca in Romania sunt active 583 de centre de vaccinare anti-COVID. "In total, la acest moment, sunt 583 de centre active, dintre care pentru etapa I, din unitatile medicale in care se continua efectuarea rapelului pentru personalul din prima etapa, sunt 269 de centre", a afirmat Valeriu Gheorghita la Palatul Victoria , referindu-se la discutiile din spatiul public despre numar de centre disponibile pentru populatia generala.El a adaugat ca pentru etapa II-a sunt asigurate "212 centre de vaccinare cu 337 de fluxuri, ceea ce asigura o capacitate de vaccinare de peste 20.220 de locuri si acestea sunt adresate personalului cu risc de a dezvolta forme severe, persoanelor peste 65 de ani, persoanelor cu boli cronice si, respectiv, parte din persoanele care deservesc activitati esentiale"."La aceste 212 centre se mai adauga 60 de centre din reteaua Ministerului Apararii Nationale, carora le revin 1.000 de doze pe zi in toata tara, respectiv 42 de centre din reteaua Ministerului Afacerilor Interne, carora le revin, de asemenea, 1.000 de doze zilnic, ceea ce reprezinta un total de 5% pentru fiecare minister cu retea proprie din numarul total de doze disponibile pentru o zi", a mai declarat Gheorghita.Valeriu Gheorghita, a afirmat ca Romana a primit, pana la data de 26 ianuarie, aproape 785.000 de doze, iar stocul existent este de peste 173.000 de doze. Fata de numarul persoanelor programate exista un deficit de 117.000 de doze. Pana acum, 1.300 de doze au fost irosite din mai multe motive."Revenind la numarul de doze de vaccin receptionate de Romania, la data de 26 ianuarie am receptionat in total 784.349 de doze. Au fost distribuite in directiile de sanatate publica si ulterior in centrele de vaccinare 610.433 de doze. Stocul existent la acest moment este de 173.916 doze la nivelul centrelor", a declarat Gheorghita, marti, intr-o conferinta de presa.El a precizat ca pana in prezent au fost irosite aproape 1.300 de doze."Avem un numar de doze irosite de 1.294 doze, ceea ce reprezinta 0,29 la suta din totalul de doze distribuite, din motive care presupun abateri de la lantul de frig, cum stiti foarte bine ca au fost cateva situatii punctuale, deteriorarea flacoanelor, reconstituirea incorecta", a explicat coordonatorul centrului de vaccinare.El a mai afirmat ca pana la sfarsitul acestei luni Romania va avea 36.000 de doze de vaccin de la Moderna."De asemenea, mai avem in stoc 14.400 de doze de la compania Moderna, urmeaza ca pe data de 30 ianuarie sa fie receptionate inca 21.600 de doze ceea ce face ca la sfarsitul acestei luni sa avem in total 36.000 de doze de la compania Moderna. Avea, de asemenea, confirmarea pentru saptamana 1 - 7 februarie pentru inca 53.000 de doze de la compania Moderna fara sa avem inca precizata data la care vor fi livrate aceste doze", a transmis Gheorghita.El a declarat ca exista un deficit de doze de 117.000."Ceea ce as vrea sa mentionez in situatia actuala practic avem un deficit de doze de 117.000. Acest deficit este generat in mare parte de faptul ca in saptamana 18 - 24 ianuarie am receptionat cu circa 51,3% mai putin doze decat trebuiau sa fie alocate, reprezentand de fapt 933.340 de doze", a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.CITESTE SI: