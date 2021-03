Romania nu a primit doze din lotul de vaccin AstraZeneca cu suspiciuni. Valeriu Gheorghita: "Peste 200.000 de persoane vaccinate, fara reactii adverse deosebite"

"Este vorba de un lot de vaccin de la AstraZeneca asupra caruia exista aceasta suspiciune ca ar fi potential legat de aparitia unor cazuri de persoane vaccinate care au dezvoltat intr-o perioada de zece zile de la vaccinare fenomene trombotice, aparitia unor cheaguri de sange. Agentia Europeana a Medicamentului a analizat aceste cazuri si a stabilit la acest moment ca nu ar fi un indiciu in ceea ce priveste relatia de cauzalitate", a declarant, joi, Valeriu Gheorghita, la Antena 3.Coordonatorul campaniei de vaccinare a explicat ca lotul respectiv a avut 1,6 milioane de doze, niciuna neajungand in Romania."Lotul asupra caruia s-a ridicat aceasta suspiciune si care este in evaluare presupune aproximativ 1,6 milioane de doze, care au fost distribuite in circa 17 tari europene. As mentiona ca Romania nu a primit doze din acest lot", a mai declarat Valeriu Gheorghita.Gheorghita a anuntat ca inca nu este foarte clar daca mai multe state au oprit definitive vaccinarea cu serul AstraZeneca sau doar cu dozele din lotul respectiv, o intalnire pe aceasta tema avand loc in present la nivel european.Valeriu Gheorghita a mai precizat ca in Romania nu au fost semnalate efecte adverse grave la vaccinarea cu AstraZeneca."Sunt peste 200.000 de persoane vaccinate cu vaccinul de la compania AstraZeneca. In Romania nu au fost raportate efecte adverse deosebite legate de acest tip de vaccin. Au fost, intr-adevar, raportate mai frecvent reactii adverse, dar ele sunt cele anticipate, cunoscute, respectiv cele locale la locul de administrate si cele generale, care constau in durere de cap, febra, frisoane, dureri musculare sau articulare, care persista, intr-adevar, pe o perioada mai indelungata de timp, de circa una-doua-trei zile medie si care se amelioreaza sub tratamentul obisnuit cu antitermic si antiinflamator", a mai declarat Valeriu Gheorghita.Intrebat daca decizia legata de suspendarea vaccinarii este o chestiune de ore, Gheorghita a precizat: "Aceasta decizie poate fi luata oricand, cat mai repede dupa ce noi vom fi instiintati de motivul deciziei statelor europene. Ne inereseaza sa stim care a fost motivul, tinand cont ca in momentul de fata tarile care au suspendat vaccinarea fac parte din cele care au receptionat doze din lotul asupra caruia planeaza aceasta suspiciune de legatura cu acele evenimente trombotice. Agentia Europeana a Medicamentului analizeaza in momentul de fata toate cazurile raportate, cele 22 de cazuri raportate la nivel european si in scurt timp va face o precizare asa cum este si firesc, ca aceasta decizie sa fie recomandata de EMA, cea care a autorizat, de altfel, punerea pe piata a acestui vaccin".Danemarca, urmata de Norvegia, au anuntat joi suspendarea folosirii vaccinului impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford, in urma unor tulburari de coagulare a sangelui semnalate la persoane vaccinate cu acest vaccin. Un asemenea caz a fost semnalat pe teritoriul danez. Agentia italiana a medicamentului (AIFA) a anuntat joi, 11 martie, ca interzice folosirea unui lot de vaccin impotriva COVID-19 AstraZeneca-Oxford, dupa ce a fost informata cu privire la efecte secundare grave.