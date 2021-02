Vaccinare prioritara in judetele cu incidenta crescuta. Anuntul facut de Valeriu Gheorghita

"Strategia Nationala de vaccinare impotriva COVID-19 prevede, printre alte criterii medicale, si criteriul epidemiologic care ne permite alocarea cu prioritate a vaccinurilor in judetele care inregistreaza o crestere disproportionat de mare a ratei de incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 fata de media nationala. Urmeaza sa se defineasca acest prag de incidenta de la care luam in calcul atribuirea cu prioritate a acestor vaccinuri, sa definim de asemenea perioada pentru care trebuie sa inregistram aceasta crestere, moment in care se declanseaza un mecanism prin care vor fi organizate centre de vaccinare sau vor fi deschise noi linii de vaccinare in judetul respectiv pentru a creste si a accelera campania de vaccinare in judetele afectate", a anuntat Valeriu Gheorghita, marti, intr-o conferinta de presa.Potrivit acestuia, se vor respecta prioritizarile conform strategiei pentru ca in aceasta etapa sunt cuprinse persoanele vulnerabile si cele care deservesc activitati esentiale."In ceea ce priveste definirea indicatorilor de la care urmeaza sa luam in calcul alocarea cu prioritate a acestor tipuri de vaccinuri, ele urmeaza a fi introduse in sedinta CNCCI. In momentul in care vom avea date care ne vor crea perspectiva unui termen limita la care putem pune in practica acest scenariu, vom preciza aceste date. Ne dorim ca intr-un termen de o saptamana, maxim doua saptamani, sa putem avea aceste date stabilite", a precizat Gheorghita.Intrebat daca se vor face rezerve de vaccin pentru aceste zone sau se vor anula programari ale unor persoane din alte judete, medicul a raspuns ca in mod "categoric" nu se pune problema anularii unor programari.Judetul Timis inregistreaza marti, 16 februarie, in continuare cea mai ridicata incidenta din tara , cu aproape patru cazuri la mia de locuitori , fiind, alaturi de judetul Maramures, singurele doua judete din tara in zona rosie. Municipiul Bucuresti raporteaza o incidenta de 2,09 cazuri la mia de locuitori.