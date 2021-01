Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, a primit doza de rapel

Apel catre angajatii ce intra in etapa II de vaccinare sa acorde prioritate varstnicilor

Comitetul de coordonare a vaccinarii a anuntat, marti, ca presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita, a primit doza de rapel la Centrul de vaccinare pentru COVID-19 amenajat in cadrul Ambulatoriului Integrat al SUUMC Bucuresti "Impreuna invingem pandemia! Impreuna si numai impreuna putem sa facem front comun, sa fim solidari, sa ne protejam familia, prietenii, colegii si tara", a transmis CNCAV.De la ora 14.30, presedintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Valeriu Gheorghita are programata o noua conferinta de presa.Vor mai lua parte secretarul de stat in Ministerul Sanatatii si vicepresedinte CNCAV Andrei Baciu, directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, si doctorul Calin Alexandru, din Departamentul pentru Situatii de Urgenta.Emanuel Soare a anuntat ca, desi conduce o institutie ai carei angajati se pot imuniza in etapa a doua, nu considera "moral" ca cei mai tineri si fara boli sa se imunizeze inaintea celor vulnerabili."In acest moment, programarile in judetul Arges sunt blocate, nemaifiind doze disponibile, dar avem speranta ca din 8 februarie sa se reia programarile. (..) Din pacate, avand acces la doze limitate, rugamintea mea ar fi catre toti argesenii (...) sa dam prioritate persoanelor varstnice si bolnavilor cronici si sa ii ajutam sa se programeze pentru vaccinare, iar noi, ceilalti mai tineri, care suntem eligibili pentru etapa de vaccinare sa asteptam un pic, sa ne programam seniorii. Moral pentru mine nu este sa programez acum institutia in conditiile in care varstnicii nu se pot programa. Trebuie sa avem grija de seniori pentru ca altfel nu ne putem imagina o societate normala. Mai devreme sau mai tarziu ne va veni fiecaruia randul sa ne vaccinam si nu vor fi probleme in acest sens", a afirmat Emanuel Soare, marti, intr-o conferinta de presa. 95.940 de doze de vaccin de la Pfizer BioNTech au sosit marti , 26 ianuarie, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.Cele mai multe dintre doze au fost alocate Centrului Regional de Distributie Craiova, respectiv 16.380 de unitati. Compania Pfizer a anuntat revenirea la programul initial de livrari incepand cu 25 ianuarie si va creste numarul de doze in jurul datei de 15 februarie."Azi, 26 ianuarie, au sosit in Romania 95.940 doze de vaccin de la Pfizer BioNTech, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa", a transmis, marti, CNCAV.Desi Comisia Europeana si-a stabilit ca obiectiv vaccinarea a 70% dintre adultii din Uniunea Europeana impotriva Covid-19 pana la vara, situatia actuala arata ca acesta este departe de a fi atins in contextul actualei viteze de vaccinare, arata Digi 24, care citeaza Politico.Potrivit sursei citate, daca vaccinarea impotriva Covid-19 continua in acelasi ritm de pana acum, populatia blocului european va fi vaccinata doar in proportie de 15% pana la sfarsitul lunii septembrie. Pe baza mediei din saptamana care a trecut, Uniunea Europeana in ansamblul sau ar trebui sa isi intensifice efortul de vaccinare de 5 ori pentru a isi putea atinge tinta.Potrivit Politico, cea mai eficienta campanie de vaccinare din Uniunea Europeana se desfasoara in Malta, care ar putea sa atinga obiectivul Comisiei daca isi dubleaza numarul de doze administrate zilnic.Sursa citata mai arata ca Romania este fruntasa la vaccinari in UE, fiind pe locul 2, dupa Malta. Chiar si asa, conform calculelor celor de la Politico, Romania ar urma sa atinga obiectivul de 70% abia in decembrie 2022, daca mentine acest ritm, iar pentru a ajunge la data limita, ar trebui sa creasca rata vaccinarilor zilnice de trei ori. Mentinand ritmul actual, insa, in 22 septembrie Romania ar urma sa vaccineze doar 26% din populatia adulta.