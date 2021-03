Valeriu Gheorghita anunta ca de la sfarsitul lunii aprilie incepe vaccinarea anti-COVID la medicii de familie

Gheorghita a precizat ca a cerut Directiilor de Sanatate Publica din judete sa faca liste cu medicii care vor sa se implice in campania de vaccinare. Gheorghita precizeaza ca persoanele care se vor vaccina la medicul de familie nu vor trebui sa se programeze in platforma de vaccinare."Noi ne gandim ca, de la sfarsitul lunii aprilie, pe langa activitatea din centrele de vaccinare, care va fi crescuta - pe de o parte prin deschiderea de noi centre de vaccinare, pe de alta parte vom creste numarul de persoane vaccinate per cabinet de la 60 la aproape 90 de persoane - de la sfarsitul lunii aprilie vom demara si activitatea de vaccinare in cabinetele medicilor de familie. Chiar astazi am transmis catre Directiile de Sanatate Publica o adresa prin care solicit evaluarea la nivelul fiecarui judet a medicilor de familie care pot sa fie inclusi in acest demers de vaccinare pentru a putea realiza catagrafia la nivelul fiecarui judet si a demara procedurile care stau la baza acestei activitati de vaccinare", a declarat Valeriu Gheorghita, luni seara, la Realitatea Plus.Intrebat daca cei care se vor vaccina la medicii de familie se vor programa in platforma, Gheorghita a raspuns ca nu va fi cazul. "Practic, fiecare medic de familie isi va evalua lista proprie de pacienti, va stabili care este numarul de persoane care doresc sa se vaccineze - de asemenea respectand criteriile de prioritizare - vor fi vaccinati rand pe rand", a explicat Gheorghita.El a mentionat ca in cabinetele medicilor de familie vor fi folosite doar vaccinurile bazate pe vector viral , intrucat ar putea aparea probleme in ceea ce priveste depozitarea vaccinurilor bazate pe ARN Mesager.Acesta a mentionat ca un medic de familie ar putea vaccina intre 10 si 20 de persoane zilnic, iar daca jumatate dintre medicii de familie vor intra in campania de vaccinare calculele arata ca 50.000 de persoane ar putea fi imunizate zilnic.