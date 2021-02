Valeriu Gheorghita anunta ca vaccinarea profesorilor va incepe saptamana viitoare si ar dura sapte zile

"Este un element important pe care l-am analizat in toata aceasta perioada, mai ales in perspectiva deschiderii unitatilor de invatamant, insa numarul limitat de doze nu ne-a permis sa facem acest lucru pana la inceperea scolilor. Insa as putea sa va spun ca am creat un scenariu si o modalitate de lucru incat sa putem asigura vaccinarea personalului din invatamant, desigur a celor care sunt inca neprogramati si sunt inca nevaccinati.Incepem probabil chiar de saptamana viitoare, desi am anuntat de la 1 martie insa din evaluarile pe care le avem din fiecare judet in parte cred ca vom fi in masura ca de saptamana viitoare, probabil din a doua parte a saptamanii, sa putem incepe vaccinarea personalului din invatamant cu prioritate", a spus Gheorghita la Digi24.Gheorghita a afirmat ca datele celor care vor dori sa se vaccineze vor fi centralizate de catre unitatile de invatamant.In fiecare judet vor fi cate 2 locatii de vaccinare, in general in Casa Corpului Didactic si in spatii ale universitatilor. In Bucuresti vor fi 22 de centre de vaccinare, arondate Romexpo."Noi ne dorim ca intr-o saptamana sa putem finaliza vaccinarea personalului din invatamant, vorbim de aproximativ 60.000 de persoane, in afara celor care sunt deja programate si a celor care sunt deja vaccinate", a mai declarat Gheorghita. Angajatii vor fi vaccinati cu Pfizer sau AstraZeneca, in functie de varsta.