Valeriu Gheorghita: Vom avea zile in care vom depasi 40.000 de persoane vaccinate. Populatia generala se va putea inscrie din 15 martie

Lista de asteptare va fi disponibila pe platforma din data de 15 martie

"As vrea sa fac o precizare legata de aceasta scadere din ultimele zile a numarului de persoane vaccinate la nivel national, a fost o scadere practic cauzata de numarul limitat de doze din luna februarie in sensul in care pe baza calendarului de livrare am blocat locurile la programare dupa 11 februarie si am deschis noi locuri din 1 martie. De maine vor fi cel putin 30 de mii de persoane vaccinate in fiecare zi, vom avea zile in care vom depasi 40.000 de persoane vaccinate . Aceasta scadere din ultimele zile nu este cauzata de scaderea adresabilitatii persoanelor, ci a fost generata de lipsa programarilor care la randul ei a fost cauzata de o indisponibilitate a dozelor. A trebuit sa si reprogramam o parte dintre persoane pentru ca am avut suficiente doze", a explicat Valeriu Gheorghita, duminica seara, la Digi 24.Valeriu Gheorghita a anuntat ca lista de asteptare va fi disponibila pe platforma de vaccinare din data de 15 martie, iar fiecare persoana care vrea sa se vaccineze se poate inscrie pe aceasta lista. El a mai spus ca nu a fost operationalizata lista de asteptare pana acum pentru ca trebuiau activitate toate cele peste 750 de centre de vaccinare.De asemenea, persoanele cu boli cronice se pot programa individual pentru vaccinare, fara a mai fi nevoie sa apeleze la medicul de familie sau medicul curant in acest sens."Lista de asteptare va fi disponibila pe platforma din data de 15 martie. Intr-adevar, prin operationalizarea listei de asteptare fiecare persoana va avea posibilitatea sa opteze pentru un centru de vaccinare, va putea vizualiza cate persoane se afla in fata si astfel putem estima si momentul la care ar putea fi vaccinate. De ce am amanat aceasta operationalizare a listei de asteptare? Pentru ca ne-am dorit practic sa putem activa toate centrele de vaccinare, cele peste 750 de centre de vaccinare prevazute in actuala campanie de vaccinare, tocmai pentru a da posibilitatea persoanelor sa opteze pentru unul dintre aceste centre. Daca operationalizam lista de asteptare mai devreme de a pune in activitate aceste centre de vaccinare , reduceam foarte mult din optiunile pentru care o persoana ar fi putut sa doreasca sa opteze. Ori, din acest punct de vedere, cred ca din 15 martie aceasta lista va fi disponibila si fiecare persoana care doreste sa se vaccineze o poate accesa inscriindu-se pe aceasta lista. Trebuie sa tinem cont de un aspect - dupa ce va deveni disponibila aceasta lista de asteptare, programarea efectiva, adica ocuparea unui loc in platforma, se va efectua doar din aceasta lista de asteptare.Practic nu vor mai exista persoane care se vor programa direct pe un loc liber pentru ca platforma va avea aceasta prima optiune, de a notifica in prima etapa persoanele care sunt in lista de asteptare. Se asteapta 24 de ore pentru confirmare programarii din partea persoanelor notificate si abia apoi, daca nu se ocupa toate locurile, vor fi vizualizate de catre ceilalti", a afirmat Valeriu Gheorghita duminica seara la Digi 24.Intrebat de ce persoanele cu boli cronice nu se pot programa singure pe plaforma si au nevioe de cineva sa le asiste, Gheorghita a raspuns: "Eu as vrea sa mentionez faptul ca, in momentul de fata, persoanele cunoscute cu boli cronice majoritatea cazurilor se pot programa singure, pentru ca a fost actualizata baza de date care ne-a fost pusa la dispozitie de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate"."Intr-adevar la debutul celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare adresata si persoanelor cu boli cronice baza de date a fost incompleta si intr-adevar destule persoane nu erau regasite in aceasta baza de date si era nevoie de confirmarea prin intermediul medicului de familie sau medicului curant. Acum se poate face aceasta programare individual. Prin platforma se creeaza acel cont si in momentul in care selectam optiunea de persoana cu boala cronica se face aceasta interogare a bazei de date.Se valideaza ca intr-adevar persoana respectiva este cu boala cronica si atunci se poate programa individual. In situatia in care persoana nu este regasita in baza de date, atunci putem sa apelam la serviciul operatorilor de call center. Sunt aproape 600 de operatori in call centere care vor putea prelua 600 de apeluri telefonice intr-un interval de aproximativ 5 minute. Va fi un timp de asteptare, dar va pot spune ca functioneaza foarte bine serviciul de call center", a completat coordonatorul campaniei de vaccinare.